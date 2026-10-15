La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) concluirá este jueves 15 de octubre con los depósitos a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC).

El organismo gubernamental dio comienzo a las acreditaciones de dinero durante el cierre de la segunda semana de octubre y en función del calendario de pagos difundido a comienzos de mes, las últimas entregas se encuentran programadas para el transcurso de esta jornada.

Los titulares que aún no hayan cobrado sus haberes y estén en búsqueda de saber cuánto dinero percibirán, cuentan con la información actualizada de ANSES para corroborar todos los detalles.

¿Qué pensionados cobran la PNC el jueves 15 de octubre?

Las Pensiones No Contributivas (PNC) constituyen una de las prestaciones más importantes de ANSES, ya que acompaña a las personas que no tienen trabajo forman ni cobertura previsional.

Los beneficiarios de esta pensión, tanto de la categoría Vejez como de Invalidez Laboral, comenzaron a cobrar sus haberes el pasado 8 de octubre, aunque un grupo particular recibió su depósito recién hoy, jueves 15.

Se trata de todos aquellos pensionados con documentos terminados en 8 y 9, que conforman el último grupo de habitantes que percibirá en el mes la PNC.

Calendario completo de pagos de octubre para PNC

Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

Martes 13 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

El calendario completo de pagos de PNC durante octubre. (Foto: ANSES) ANSES

¿Cuánto dinero reciben los beneficiarios de PNC?

Las PNC incluyen distintas prestaciones destinadas a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y no cuentan con una jubilación o pensión contributiva.

Ya sea que los ciudadanos apliquen a una PNC por Vejez o Invalidez Laboral, el importe que reciben es el mismo: un total de $305.023,96. Con el bono de $70.000, la suma asciende a los $375.023,96.

¿Cuáles son los requisitos que hay que cumplir para cobrar una PNC?

Si bien el monto de dinero establecido es el mismo para ambas categorías de PNC, los requisitos para aplicar difieren.

Mientras que la PNC por Vejez está destinada a personas de 70 años o más que no cuentan con cobertura previsional o no contributiva, la de Invalidez Laboral está dirigida a personas que no pueden trabajar por razones de salud y se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

¿Qué se necesita para recibir una PNC por invalidez laboral? (Foto: Freepik)

Requisitos para cobrar la PNC por Vejez

Tener 70 o más años de edad.

Ser argentino nativo o naturalizado, residente en el país. En este último caso debe haber residido en el país al menos durante 5 años antes de realizar la solicitud.

Las personas extranjeras deben haber residido en el país al menos durante 40 años antes de realizar la solicitud.

No cobrar, ni el titular ni su cónyuge, una jubilación, pensión o retiro de carácter contributivo o no contributivo, otorgado por cualquier régimen previsional.

No poseer bienes, ingresos ni recursos de otra naturaleza que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar conviviente, ni parientes obligados a prestar alimentos.

No encontrarse detenido a disposición de la Justicia.

En el caso de un matrimonio, la pensión por vejez se tramitará solamente en favor de uno de los cónyuges.

La ausencia definitiva del país hará perder el derecho al beneficio, desde el momento en que se tome conocimiento de ello.

Requisitos para cobrar la PNC por Invalidez Laboral