Dos jornadas consecutivas de esta semana están marcadas como feriados con cierre de todas las agencias estatales en Texas.

El calendario oficial de días feriados de Texas confirma que esta semana habrá un descanso extendido por Acción de Gracias: tanto el jueves 26 como el viernes 27 de noviembre figuran como feriados en los que cierran las oficinas estatales. Sumados al sábado y al domingo, el resultado es un fin de semana largo de cuatro días para un grupo de trabajadores.

Confirmado por el calendario oficial: decretan feriado para este jueves 26 y viernes 27 de noviembre

De acuerdo con el calendario de días feriados del Estado de Texas, dos jornadas consecutivas de esta semana están marcadas como feriados con cierre de todas las agencias estatales:

Jueves 26 de noviembre: Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day).

Viernes 27 de noviembre: Día después de Acción de Gracias (Day after Thanksgiving).

Al caer un jueves y un viernes, y seguir con el fin de semana, el descanso se encadena en cuatro días corridos, del jueves al domingo.

Qué servicios se verán afectados

Este feriado de dos días, con el consiguiente fin de semana largo, rige para los empleados estatales de Texas, es decir, quienes trabajan en las agencias y oficinas del gobierno del estado. No se trata de un asueto automático y universal para absolutamente todos los trabajadores del estado: su alcance directo es el del personal estatal, cuyas oficinas permanecen cerradas esos días.

Para quienes trabajan en el sector privado, la situación depende de cada empleador. Muchas empresas en Estados Unidos dan libre el día después de Acción de Gracias, que coincide con el “Black Friday”, la gran jornada de compras y descuentos, pero no es una obligación general: cada compañía define su propia política. Por eso, lo más sensato para un trabajador privado es confirmar con su empleador si ese viernes es laborable o no.

El viernes siguiente después de Acción de Gracias también figura como feriado oficial en el calendario estatal de Texas. ChatGPT | Audiencias

Habrá un fin de semana largo de cuatro días

La clave está en el día después de Acción de Gracias. Mientras que el Día de Acción de Gracias es ampliamente conocido, el viernes siguiente también figura como feriado oficial en el calendario estatal de Texas. Esa combinación, jueves y viernes libres, pegados al sábado y domingo, es la que transforma el descanso habitual en un fin de semana largo de cuatro días para los empleados del Estado.