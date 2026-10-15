La fecha de vigencia de la licencia de conducir es fundamental para poder manejar. Sin embargo, en algunos casos el registro debe ser tramitado desde cero, por más que no haya llegado a la fecha de vencimiento.

Para saber por qué puede ocurrir esto, es importante remarcar que las licencias de conducir emitidas por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se rigen por el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores (SEPC).

El SEPC le brinda a cada carnet de conducir un total de 20 puntos, los cuales se descuentan si el titular comete infracciones de tránsito. En este sentido, si se cometen varias faltas y se llega a 0, la licencia puede quedar inhabilitada y, en determinados casos, se debe tramitar nuevamente.

Cuándo una licencia se debe tramitar desde cero

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los conductores que llegan a cero puntos por haber cometido diferentes infracciones de tránsito, se les suspende la licencia. La primera vez que esto ocurre, es por 60 días y se debe realizar un curso de educación vial.

Sin embargo, cuando vuelve a agotar el puntaje, las sanciones son más severas. La segunda vez, la inhabilitación es de 180 días; la tercera, de dos años; y desde la cuarta vez, de cinco años.

Imagen ilustrativa ChatGPT

Además, a partir de la segunda vez que se llega a cero puntos, se dispone la caducidad de la licencia. Por lo tanto, el conductor deberá iniciar un nuevo trámite de otorgamiento si necesita volver a conducir, aunque su registro original todavía no haya llegado a la fecha de vencimiento.

Por ejemplo, si un registro es inhabilitado por segunda vez y tiene como fecha de vencimiento el mes de octubre de 2027, quedará sin efecto y el titular tendrá que tramitarlo nuevamente, una vez que pase el tiempo de penalización.

¿Qué trámites hay que hacer si la licencia queda sin efecto?

En la Ciudad de Buenos Aires, cuando un conductor llega por segunda vez a cero puntos deberá solicitar, en caso de requerirlo, una nueva licencia de conducir .

El trámite, por su parte, debe hacerse desde cero y consta de los siguientes ítems:

Curso de educación vial.

Examen teórico.

Examen práctico (prueba de manejo).

Examen psicofísico.

En estos casos, la licencia tiene menos puntos