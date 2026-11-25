Los empleados estatales de Florida tendrán un nuevo fin de semana largo en noviembre de 2026. El viernes 27 se sumará al descanso del jueves y permitirá que los trabajadores alcanzados por la medida cuenten con cuatro días consecutivos sin actividad laboral.

La disposición forma parte del calendario oficial de feriados pagos del estado y alcanza a las distintas ramas y agencias del Gobierno de Florida.

La medida esta contemplada en los Estatutos de Florida y establece dos jornadas consecutivas de descanso a los empleados estatales.

Por qué el viernes 27 de noviembre será feriado para los empleados estatales en Florida

El viernes 27 de noviembre de 2026 será feriado para los empleados de distintas ramas y agencias del Gobierno estatal de Florida. La fecha corresponde al día posterior al Día de Acción de Gracias, una de las celebraciones más importantes del calendario estadounidense, que este año se conmemorará el jueves 26 de noviembre.

La disposición está contemplada en la sección 110.117 de los Estatutos de Florida, que establece cuáles son los días de descanso remunerado para los trabajadores de las dependencias estatales.

Las oficinas públicas retomarán sus actividades el lunes siguiente. Fuente: Imagen Ilustrativa. El Cronista Argentina.

Cuántos días durará el fin de semana largo y cuándo retomarán sus actividades

Con el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre como días días de descanso, los empleados estatales de Florida podrán disfrutar de cuatro jornadas consecutivas sin actividad laboral, al sumarse el sábado 28 y el domingo 29. El regreso a las actividades habituales está previsto para el lunes 30 de noviembre, cuando las dependencias estatales retomarán su funcionamiento y los empleados deberán volver a sus puestos de trabajo.

Durante esas jornadas, la atención presencial en oficinas públicas alcanzadas por el calendario podrá verse interrumpida en Florida. Por eso, quienes necesiten realizar trámites administrativos o recibir asistencia de organismos estatales deberán tener en cuenta las fechas y consultar previamente los canales oficiales de cada dependencia.