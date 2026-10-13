Tras el fin de semana largo del 12 de octubre, confirmaron un nuevo feriado el viernes 16 y un grupo de trabajadores de la Provincia de Buenos Aires tendrán tres días consecutivos de descanso.

Se trata de una jornada no laborable en conmemoración al aniversario fundacional y las fiestas patronales de diferentes jurisdicciones bonaerenses.

Por qué es feriado el viernes 16 de octubre y a quiénes beneficia

De acuerdo al cronograma bonaerense, se declaró un feriado local el viernes 16, en conmemoración a la fiesta patronal de Laguna Alsina, una localidad ubicada en el partido de Guaminí en la provincia de Buenos Aires.

La Resolución declara la fecha como no laborable para la administración pública y para los empleados del Banco Provincia.

Feriado 16 de octubre ChatGPT | Audiencias

En caso de los trabajadores de la industria y el comercio, será optativo, por lo que dependerá de la decisión de cada empleador.

Asimismo, el sábado 17 de octubre se conmemora el aniversario fundacional del partido de Luján, por lo que se estima que se adelante la jornada no laborable al viernes 16.

¿Qué feriados quedan en 2026?

De cara a lo que resta del año, el calendario señala los siguientes feriados:

Lunes 9 de noviembre: feriado por la visita del Papa León XIV.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo en 2026?

El próximo fin de semana largo será en el marco del Día de la Soberanía Nacional. Esta fecha corresponde al viernes 20, pero se traslada al lunes siguiente y forma un fin de semana largo desde el sábado 21.