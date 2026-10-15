La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó un cambio estructural en el sistema de presentación y control de las condiciones de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

A través de la Resolución 290/2026, publicada en el Boletín Oficial, el organismo dispuso la implementación de un mecanismo de verificación automática de las condicionalidades sanitarias y educativas para el conjunto de los titulares.

La normativa articula un circuito de intercambio seguro de información entre la ANSES, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

De esta forma, se busca eliminar la carga burocrática y agilizar la liquidación del monto reservado sin necesidad de que las familias deban realizar trámites presenciales o digitales engorrosos en la mayoría de los casos.

Cómo funcionará el nuevo sistema de validación automática de datos

El procedimiento se apoya en la integración digital de las bases de datos de los organismos del Estado nacional para dar cumplimiento automático a los requisitos exigidos por la Ley N° 24.714.

Por un lado, el sistema incorporará la verificación de los controles sanitarios y del plan de vacunación obligatorio para los menores de hasta cuatro años inclusive.

El procedimiento se apoya en la integración digital de las bases de datos de los organismos del Estado nacional para dar cumplimiento automático a los requisitos exigidos por la Ley N° 24.714.

Por el otro, registrará de forma directa la certificación del ciclo lectivo en establecimientos educativos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial para niños y adolescentes a partir de los cinco años de edad.

Esta articulación interministerial permite que la información sobre la escolaridad y la salud de los menores se cruce de manera interna, eximiendo a los adultos responsables de gestionar certificados en papel de forma obligatoria cuando los datos ya se encuentren digitalizados en las dependencias oficiales .

A partir de cuándo se aplica la medida y cómo impacta en el cobro del 20% retenido

Las disposiciones establecidas en la resolución oficial comenzarán a regir de manera efectiva para los montos reservados de la AUH puestos al pago a partir del 1° de noviembre de 2026.

Cabe recordar que el esquema original de la asignación contempla el pago mensual del 80% del beneficio, mientras que el 20% restante se acumula y se libera una vez acreditados los controles anuales de salud, vacunación y escolaridad.

Con este nuevo sistema automatizado, el organismo previsional busca acelerar los tiempos de liquidación de ese dinero retenido, permitiendo que las familias perciban los fondos acumulados de forma más directa, transparente y sin las demoras operativas ligadas históricamente a la presentación de formularios físicos.

Qué alternativas existen si la información no está disponible en las bases digitales

Si bien el nuevo esquema prioriza la interoperabilidad digital entre las carteras de Estado, la normativa prevé salvaguardas operativas para aquellos supuestos en los que los datos no se encuentren actualizados o surjan divergencias en los registros.

En los casos en que la ANSES no reciba de manera automática la información remitida por la Secretaría de Educación o el Ministerio de Salud , o bien ante la formulación de un reclamo formal por parte del titular, se mantendrá vigente un mecanismo de respaldo: