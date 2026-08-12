Rociar vinagre en el fregadero de la cocina una vez por semana: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El vinagre blanco es un ingrediente básico que en los últimos tiempos se volvió tendencia en trucos de limpieza doméstica. Rociarlo en el fregadero de la cocina una vez por semana llama la atención porque ofrece una alternativa económica, natural y fácil de conseguir frente a productos comerciales.

Este sencillo hábito casero ayuda a mantener limpia la pileta, reducir olores y eliminar grasa sin químicos agresivos . Solo deberán seguir unos sencillos pasos para aplicarlo de forma segura y efectiva.

¿Para qué sirve rociar vinagre en el fregadero de la cocina?

El ácido acético presente en el vinagre blanco actúa como un limpiador suave que corta grasa, disuelve restos de jabón y ayuda a controlar la acumulación de sarro. Entre los beneficios más mencionados se destacan:

Elimina manchas superficiales y marcas de agua.

Reduce los malos olores que se concentran en la pileta y el desagüe.

Facilita la remoción de grasa y restos de comida pegados.

Combate la acumulación de depósitos minerales en superficies metálicas.

Aporta brillo cuando se usa correctamente y se seca bien.

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Rociar vinagre en el fregadero de la cocina permite mantener la superficie más higiénica con un producto biodegradable que no deja residuos tóxicos importantes.

¿Por qué recomiendan hacerlo?

Expertos y fuentes especializadas coinciden en que el vinagre blanco destilado (con alrededor del 5 % de ácido acético) es efectivo para tareas de limpieza doméstica. Microbiólogos como Jason Tetro señalan que el contacto de varios minutos ayuda a reducir bacterias comunes.

Por su parte, portavoces del American Cleaning Institute destacan su capacidad para cortar grasa y eliminar depósitos de calcio.

También hay ingenieros químicos y extensiones universitarias de Estados Unidos (como las de Nuevo México, Michigan y Utah) que lo recomiendan como limpiador económico para cocinas, siempre que se use en superficies adecuadas.

No se trata de un desinfectante de amplio espectro registrado, sino de un limpiador práctico que complementa la higiene diaria. Por eso muchos lo incluyen en la rutina semanal: es accesible, no genera humos fuertes y evita el uso constante de productos más agresivos.

¿Cómo hacerlo paso a paso?

Para utilizar el truco del vinagre en el fregadero en la cocina, solo deben seguir unos simples pasos:

Retira restos de comida y suciedad de la pileta. Coloca vinagre blanco en una botella con atomizador (puede usarse puro o diluido a partes iguales con agua). Rocía toda la superficie, prestando atención a las zonas con manchas o grasa. Deja actuar entre 10 y 15 minutos. Frota suavemente con una esponja o paño. Enjuaga con agua tibia y seca bien para un mejor acabado y evitar marcas.

Como extra, si el desagüe tiene mal olor, puedes agregar unas cucharadas de bicarbonato de sodio y luego vinagre. La reacción efervescente ayuda a desprender residuos.

¿Qué otros beneficios puede aportar el vinagre en el fregadero?

Además de la limpieza superficial, rociar vinagre en el fregadero de la cocina puede contribuir a mantener el desagüe más libre de olores y residuos.

También es útil para limpiar el grifo y reducir la aparición de sarro en zonas metálicas. Al ser un producto de uso doméstico común, resulta práctico para quienes buscan opciones más naturales y de bajo costo.

Recomendaciones a la hora de rociar vinagre en el fregadero

Es necesario seguir algunas recomendaciones para sacarle el máximo provecho al vinagre y no arruinar ningún elemento de la cocina: