Envolver laurel con papel aluminio: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

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El laurel es una de las plantas aromáticas más utilizadas en la cocina, pero en los últimos años comenzó a ganar popularidad por sus usos fuera de las recetas. Una de las prácticas que más llamó la atención consiste en envolver algunas hojas con papel aluminio y colocarlas en distintos rincones de la casa.

Quienes recurren a este truco aseguran que el papel aluminio ayuda a conservar el aroma del laurel y permite liberarlo de forma gradual, lo que contribuye a perfumar espacios cerrados y reducir ciertos olores desagradables.

¿Para qué sirve envolver laurel con papel aluminio?

El principal objetivo de este método es aprovechar las propiedades aromáticas de la planta. Algunas personas colocan el paquete cerca de ventanas, puertas o armarios para mantener un ambiente más fresco.

Entre los usos más habituales se encuentran:

Perfumar habitaciones y cajones.

Disminuir olores en espacios cerrados.

Conservar el aroma del laurel durante más tiempo.

Utilizarlo como ambientador casero.

Además, muchas personas perforan el papel aluminio para que el aroma se distribuya lentamente por el ambiente.

Envolver laurel con papel aluminio: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Representación creada con IA

¿Cómo hacer este truco casero?

Para ponerlo en práctica, solo se necesitan unos pocos elementos:

Tomar varias hojas secas de laurel. Envolverlas con papel aluminio. Realizar pequeños agujeros en la superficie. Colocar el paquete en el lugar deseado.

Aunque no existen pruebas científicas que demuestren beneficios adicionales, este método se popularizó como una alternativa sencilla y económica para aromatizar el hogar.