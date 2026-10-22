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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica naranja por tormentas para este jueves 22 de octubre en sectores de la provincia de Córdoba.

El aviso alcanza al sur, centro y noreste del territorio provincial, donde se esperan fenómenos que podrían ser localmente severos, con ráfagas de viento de hasta 90 km/h, caída de granizo, descargas eléctricas y abundantes precipitaciones en cortos períodos.

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Alerta naranja por tormentas en Córdoba: cuáles son los fenómenos previstos

Según el SMN, las zonas bajo alerta naranja podrían registrar lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Entre los principales riesgos se encuentran las precipitaciones intensas en poco tiempo, la frecuente actividad eléctrica, la caída de granizo de distintos tamaños y las ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h.

Rigen alertas meteorológicas por tormentas en diferentes partes del país.
Rigen alertas meteorológicas por tormentas en diferentes partes del país.Captura SMN | Comoposición El Cronista Audiencias

El organismo estima valores de precipitación acumulada de entre 60 y 100 milímetros, aunque las cantidades podrían superar esos registros de manera puntual. La intensidad de los fenómenos puede variar entre localidades, por lo que se recomienda prestar atención a las actualizaciones oficiales durante la vigencia del aviso.

La combinación de lluvias abundantes, viento fuerte y actividad eléctrica puede provocar anegamientos temporarios, caída de ramas y complicaciones para circular, especialmente en sectores expuestos a las tormentas más intensas.

Qué zonas de Córdoba están bajo alerta naranja y cuáles tienen alerta amarilla

La alerta de nivel naranja rige para el sur, centro y noreste de Córdoba, donde se prevén tormentas con capacidad de generar impactos importantes. En estas áreas, los acumulados de lluvia podrían ser elevados y las ráfagas intensas podrían presentarse junto con granizo y descargas eléctricas frecuentes.

Por su parte, el noroeste de la provincia está bajo alerta amarilla por tormentas. Para ese sector, el SMN anticipa fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes o puntualmente severos.

Cielo con tormentas sobre la ciudad.
Cielo con tormentas sobre la ciudad.

En las zonas alcanzadas por el nivel amarillo también podrían registrarse abundantes precipitaciones en períodos cortos, granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de hasta 90 km/h. Los valores de lluvia acumulada previstos se ubican entre 40 y 70 milímetros, con posibilidad de superar esos registros de forma localizada.

Zonas bajo alerta naranja

  • General Roca
  • Presidente Roque Sáenz Peña
  • Juárez Celman
  • Zona baja de Río Cuarto
  • General San Martín
  • Marcos Juárez
  • Unión
  • Río Primero
  • Río Segundo
  • Tercero Arriba
  • San Justo

Zonas bajo alerta amarilla

  • Zona baja de Calamuchita
  • Zona baja de Santa María
  • Capital
  • Oeste de Pocho
  • Oeste de San Alberto
  • Oeste de San Javier
  • Zona baja de Cruz del Eje
  • Zona baja de Minas
  • Ischilín
  • Río Seco
  • Sobremonte
  • Tulumba
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Qué significan las alertas naranja y amarilla del SMN

El sistema de alertas del Servicio Meteorológico Nacional diferencia los fenómenos según su intensidad y sus posibles consecuencias.

La alerta naranja indica que se esperan condiciones meteorológicas peligrosas para la sociedad, los bienes y el ambiente, mientras que la alerta amarilla señala la posibilidad de fenómenos con capacidad de generar inconvenientes y daños.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no refugiarse debajo de árboles ni permanecer cerca de postes o cables eléctricos. También es importante mantenerse alejado de zonas inundables y seguir los avisos oficiales para conocer posibles cambios en el pronóstico.