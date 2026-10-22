El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica naranja por tormentas para este jueves 22 de octubre en sectores de la provincia de Córdoba.
El aviso alcanza al sur, centro y noreste del territorio provincial, donde se esperan fenómenos que podrían ser localmente severos, con ráfagas de viento de hasta 90 km/h, caída de granizo, descargas eléctricas y abundantes precipitaciones en cortos períodos.
Alerta naranja por tormentas en Córdoba: cuáles son los fenómenos previstos
Según el SMN, las zonas bajo alerta naranja podrían registrar lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Entre los principales riesgos se encuentran las precipitaciones intensas en poco tiempo, la frecuente actividad eléctrica, la caída de granizo de distintos tamaños y las ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h.
El organismo estima valores de precipitación acumulada de entre 60 y 100 milímetros, aunque las cantidades podrían superar esos registros de manera puntual. La intensidad de los fenómenos puede variar entre localidades, por lo que se recomienda prestar atención a las actualizaciones oficiales durante la vigencia del aviso.
La combinación de lluvias abundantes, viento fuerte y actividad eléctrica puede provocar anegamientos temporarios, caída de ramas y complicaciones para circular, especialmente en sectores expuestos a las tormentas más intensas.
Qué zonas de Córdoba están bajo alerta naranja y cuáles tienen alerta amarilla
La alerta de nivel naranja rige para el sur, centro y noreste de Córdoba, donde se prevén tormentas con capacidad de generar impactos importantes. En estas áreas, los acumulados de lluvia podrían ser elevados y las ráfagas intensas podrían presentarse junto con granizo y descargas eléctricas frecuentes.
Por su parte, el noroeste de la provincia está bajo alerta amarilla por tormentas. Para ese sector, el SMN anticipa fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes o puntualmente severos.
En las zonas alcanzadas por el nivel amarillo también podrían registrarse abundantes precipitaciones en períodos cortos, granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de hasta 90 km/h. Los valores de lluvia acumulada previstos se ubican entre 40 y 70 milímetros, con posibilidad de superar esos registros de forma localizada.
Zonas bajo alerta naranja
- General Roca
- Presidente Roque Sáenz Peña
- Juárez Celman
- Zona baja de Río Cuarto
- General San Martín
- Marcos Juárez
- Unión
- Río Primero
- Río Segundo
- Tercero Arriba
- San Justo
Zonas bajo alerta amarilla
- Zona baja de Calamuchita
- Zona baja de Santa María
- Capital
- Oeste de Pocho
- Oeste de San Alberto
- Oeste de San Javier
- Zona baja de Cruz del Eje
- Zona baja de Minas
- Ischilín
- Río Seco
- Sobremonte
- Tulumba
Qué significan las alertas naranja y amarilla del SMN
El sistema de alertas del Servicio Meteorológico Nacional diferencia los fenómenos según su intensidad y sus posibles consecuencias.
La alerta naranja indica que se esperan condiciones meteorológicas peligrosas para la sociedad, los bienes y el ambiente, mientras que la alerta amarilla señala la posibilidad de fenómenos con capacidad de generar inconvenientes y daños.
Ante estas condiciones, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no refugiarse debajo de árboles ni permanecer cerca de postes o cables eléctricos. También es importante mantenerse alejado de zonas inundables y seguir los avisos oficiales para conocer posibles cambios en el pronóstico.