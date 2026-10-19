Valencia y Alicante son las provincias más golpeadas, con ríos desbordados, pueblos aislados y helicópteros sacando gente de los techos.

Las lluvias torrenciales de la tormenta Adam dejaron al menos tres personas muertas en España y obligaron a más de 800.000 vecinos a quedarse en sus casas este lunes.

El temporal provocó inundaciones severas en el este del país, dejó localidades incomunicadas y puso en marcha un operativo de rescate aéreo para auxiliar a quienes quedaron atrapados en los techos de sus viviendas.

Tormenta Adam: un confinamiento que alcanza a 145 municipios

El epicentro de la emergencia está en Valencia y Alicante. Allí, las calles se transformaron en cauces que se llevaron autos, inundaron casas y cortaron las principales vías de acceso. La Generalitat Valenciana confirmó que la restricción rige para 145 municipios del litoral sur valenciano y el norte alicantino, donde viven más de 800.000 personas.

El responsable de emergencias de la región, Juan Carlos Valderrama, explicó que la medida apunta a facilitar los rescates y evitar que más vehículos queden varados en zonas anegadas . El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió a la población que no se desplace y que se mantenga en los pisos altos por el riesgo de nuevas crecidas. En X, habló de una “situación muy complicada” y confirmó que se trabaja en rescatar gente en zonas de difícil acceso.

Situación muy complicada en la Comunitat Valenciana, especialmente en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante, ante las intensas lluvias de las últimas horas. La @UMEgob está ya desplegada para colaborar con los servicios de emergencia. Y se está trabajando en el rescate de personas en zonas de difícil acceso. Se pide a la población que evite cualquier desplazamiento y permanezca en plantas altas. Sigamos las informaciones de los canales oficiales en emergencia. Mucha precaución. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 19, 2026

Lluvias que no se veían desde 1987

Los registros de precipitaciones muestran la dimensión del fenómeno. En algunos sectores cayeron más de 700 litros por metro cuadrado en menos de 48 horas, lo que desbordó ríos y barrancos. Valderrama, por su parte, habló de unos 700 litros en 24 horas en determinadas áreas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) describió las condiciones como “extremadamente adversas” y precisó que, para hallar antecedentes de una intensidad similar en algunas de las zonas afectadas, hay que remontarse a 1987.

Según medios españoles, el saldo asciende a tres muertes. Durante el fin de semana, una mujer fue arrastrada por el agua en Cabrera de Mar, cerca de Barcelona, y otra murió ahogada en una playa de Sagunto, en Valencia. Este lunes se sumó una tercera víctima: una mujer de 79 años, cuyo cuerpo fue hallado por efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Oliva, también en territorio valenciano.

⚠️Aunque ha pasado la fase más crítica del temporal de lluvias torrenciales, la situación meteorológica sigue siendo adversa. Sigue el aviso NARANJA activado en el litoral de Valencia hasta las 14 h y luego quedarán avisos amarillos todo el día. — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) October 19, 2026

Pueblos incomunicados y rescates en helicóptero

Más de quince helicópteros participaron de las tareas de salvamento, sobre todo donde la fuerza del agua impedía el paso de vehículos terrestres. La UME difundió un video en el que se ve a los tripulantes de una aeronave trasladando en brazos a una mujer mayor recién rescatada.

Uno de los puntos más críticos es Pego, en el norte de Alicante, con los accesos bloqueados por el agua. Su alcalde, Enrique Moll, contó a la emisora regional À Punt que varias personas aguardaban ser evacuadas en helicóptero desde los techos de sus casas. Según dijo, ni siquiera los vehículos militares pesados lograban avanzar en algunos tramos.

En Oliva, el teniente de alcalde, Salvador Llopis, relató que los equipos de emergencia asistieron a numerosos vecinos, en especial adultos mayores, que estaban atrapados con el agua a la cintura. “Tienen que estar encima de mesas, encima de mobiliario para no tener que mojarse”, describió ante TVE.

En Els Poblets y El Verger, el desborde del río Girona anegó calles y arrastró autos. Los organismos de emergencia también reportaron daños importantes en la infraestructura y cortes de rutas.

Escuelas cerradas y transporte afectado

Aunque la lluvia empezó a ceder en algunas zonas hacia el final de la mañana, las autoridades advirtieron que el peligro seguía vigente. Más de 100.000 alumnos de la Comunidad Valenciana se quedaron sin clases, varias líneas de tren suspendieron parcialmente su servicio y al menos 22 carreteras continuaban cortadas.

El Gobierno central desplegó efectivos de la UME y de la Policía Nacional para colaborar con las autoridades locales.