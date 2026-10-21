El viernes 23 de octubre será feriado en el municipio de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, en el marco de la conmemoración de los 296 años de su fundación.

La fecha permitirá que un grupo de vecinos disfrute de tres días consecutivos de descanso y un fin de semana largo. La medida fue confirmada por la Resolución 467/2026 del Gobierno bonaerense.

Por qué declararon feriado el 23 de octubre

San Antonio de Areco celebrará su aniversario fundacional número 296 el próximo viernes, por lo que la fecha fue incluida en el calendario de festividades locales de la normativa provincial.

La Resolución 467/2026 establece que la fecha será no laborable para la administración pública provincial y el Banco Provincia.

En caso de la industria, el comercio y el resto de las actividades privadas, será optativo según decida el empleador.

Se confirma el feriado del viernes 23 por la Resolución 467 en Buenos Aires: estos trabajadores de San Antonio de Areco tendrán un fin de semana largo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Un municipio bonaerense marcado por la tradición gauchesca

San Antonio de Areco nació en 1730, cuando José Ruiz de Arellano impulsó el asentamiento que con el tiempo se convertiría en uno de los puntos históricos del norte bonaerense. Su localización estratégica permitió que se transformara en un lugar de paso para arrieros y comerciantes que recorrían la región y vinculaban Buenos Aires con otros puntos del territorio. En la actualidad, la localidad se encuentra atravesada por la Ruta Nacional 8, uno de los principales corredores viales del país.

La identidad de San Antonio de Areco quedó estrechamente ligada a la vida rural y las tradiciones gauchescas. Con el correr de los siglos, estas costumbres se incorporaron al patrimonio cultural de la localidad, que se convirtió en uno de los principales destinos vinculados con la tradición criolla y en uno de los pueblos históricos más reconocidos de la provincia de Buenos Aires.

Qué feriados queda en 2026

De cara a loque resta del año, el calendario señala lo siguiente: