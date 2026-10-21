Luego de un miércoles de inestabilidad, con probabilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde y la noche, el mal tiempo podría continuar en la Ciudad de Buenos Aires.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 22 de octubre aumentarán las chances de precipitaciones durante la segunda mitad del día, con el período de mayor probabilidad de tormentas eléctricas previsto para la noche.

Cuándo llegan las lluvias a Buenos Aires

De acuerdo con el pronóstico del SMN, este jueves la temperatura mínima será de 15 °C y la máxima llegará a los 21 °C.

Durante la madrugada se espera cielo mayormente nublado, con una probabilidad de precipitaciones de entre 0% y 10%, mientras que por la mañana estará parcialmente nublado y no se prevén lluvias.

Sin embargo, las condiciones cambiarán hacia la tarde, cuando aumentará la posibilidad de precipitaciones. Para ese momento, el organismo prevé lluvias y tormentas, con una probabilidad de entre 10% y 40% y una temperatura cercana a los 21 °C.

Cuándo llegan las lluvias a Buenos Aires. Fuente: EFE Alejandro García

El período de mayor inestabilidad llegará durante la noche del jueves, cuando la probabilidad de tormentas eléctricas subirá a entre 40% y 70%. La temperatura rondará los 16 °C y el viento soplará del sector este, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires durante el viernes y el fin de semana

El pronóstico extendido del SMN indica que las condiciones inestables podrían continuar durante varios días. Para el viernes 23 de octubre se esperan lluvias durante la madrugada y la mañana, con probabilidades de entre 10% y 40%.

Por la tarde y la noche podrían registrarse lluvias y chaparrones, con una temperatura máxima de 20 °C y una mínima de 15 °C.

El sábado 24 continuará la posibilidad de precipitaciones durante toda la jornada. Tanto por la mañana como por la tarde y la noche se esperan lluvias o chaparrones, con probabilidades de entre 10% y 40%. Las temperaturas oscilarán entre los 14 °C y los 19 °C.

Para el domingo 25, el organismo prevé lluvias durante la madrugada y la mañana, con una probabilidad de entre 10% y 40%. Hacia la tarde y la noche, en cambio, el cielo estará algo nublado y disminuirá la posibilidad de precipitaciones, con temperaturas de entre 13 °C y 17 °C.