Un truco casero combina bicarbonato de sodio y vinagre para ayudar a limpiar el desagüe de la bacha.

El vinagre blanco es uno de los productos más utilizados para la limpieza de la casa por su bajo costo y versatilidad.

Entre los trucos caseros populares se encuentra su uso en el desagüe de la bacha de la cocina, una zona donde se acumulan restos de comida, grasa y residuos que pueden provocar malos olores.

Como una alternativa a los productos químicos para mantener las cañerías en buenas condiciones, existen alternativas sencillas que pueden ayudar con el mantenimiento cotidiano. Una de ellas combina vinagre, bicarbonato de sodio y agua caliente, ingredientes que la extensión de la Universidad de Cornell recomienda en su guía de productos de limpieza caseros.

Cómo actúan el vinagre, el bicarbonato y el agua caliente en la limpieza del desagüe de la bacha

El vinagre contiene ácido acético, una sustancia que puede ayudar a desprender ciertos depósitos minerales y residuos de jabón. A su vez, su acidez puede contribuir a la limpieza de algunas superficies y a reducir determinados olores.

Por su parte, el bicarbonato de sodio es un compuesto alcalino que, al entrar en contacto con el vinagre, genera una reacción efervescente. Esta liberación de burbujas puede ayudar a desprender algunos residuos sueltos.

El agua caliente, en tanto, puede ayudar a arrastrar y terminar de eliminar algunos restos de grasa y suciedad presentes en el desagüe. Sin embargo, no conviene utilizar agua hirviendo sin verificar antes que las cañerías y sus conexiones soporten temperaturas elevadas, ya que algunos materiales pueden dañarse.

La combinación de estos tres elementos puede formar parte de una rutina de limpieza y mantenimiento de la bacha de la cocina.

Cómo usar vinagre, bicarbonato y agua para limpiar el desagüe de la bacha

Bicarbonato de sodio y vinagre blanco. Imagen Ilustrativa - El Cronista Argentina.

El procedimiento requiere seguir algunos pasos y tener en cuenta las precauciones necesarias para no dañar las cañerías:

Retirar los residuos visibles: sacar los restos de comida que hayan quedado en la rejilla de la bacha. Agregar bicarbonato de sodio: colocar una taza en la abertura del desagüe. Incorporar el vinagre: verter una taza de vinagre caliente sobre el bicarbonato. Esperar cinco minutos: dejar que la mezcla actúe durante ese período. Enjuagar: la guía recomienda utilizar dos cuartos de galón de agua caliente, equivalentes a aproximadamente 1,9 litros.

Es importante destacar que, si se utilizó un destapacañerías químico, no hay que agregar vinagre ni otros productos: se deben seguir las instrucciones de seguridad del envase sin combinar con los ingredientes caseros.