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El clima soleado y seco se verá afectado por un cambio brusco en el tiempo durante este miércoles 19. La provincia de Chaco quedará envuelta bajo un intenso sistema de tormentas a lo largo de toda la jornada junto con ráfagas de viento.

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Alerta por tormentas en Chaco: cómo estará el clima a lo largo del miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó en su informe oficial que el manto de nubes ingresará cerca del mediodía con algunos chubascos.

Con el paso de las horas, el temporal se intensificará y entre las 17:00 y 20:00 se esperan 19 milímetros.

Se esperan vientos inestables y temperaturas que oscilen entre los 14° y 11°.

Shutterstock / Composición Canva

Cómo seguirá el clima en Chaco, según el pronóstico del SMN

El organismo informó que tras las tormentas del miércoles se espera un jueves ventoso con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y sensación térmica de entre 17° y 9°.

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El viernes y posterior fin de semana será ideal para realizar actividades al aire libre por el cielo soleado y máximas de 23°. No se esperan lluvias durante estos días.