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Una de las series de ciencia ficción más reconocidas de Prime Video ahora desembarcó en Netflix y ya puede verse completa.

Se trata de “El hombre en el castillo”, la producción basada en la novela de Philip K. Dick que imagina una historia alternativa en la que las Potencias del Eje ganaron la Segunda Guerra Mundial.

La llegada no responde a una compra definitiva ni a una fusión entre las plataformas. La serie se incorporó mediante un acuerdo de licencia temporal con Amazon MGM Studios, que permite que una producción originalmente asociada a Prime Video también esté disponible para los suscriptores del gigante del streaming.

Netflix suma una de las series más aclamadas de Prime Video

“El hombre en el castillo” está basada en la novela homónima de ciencia ficción escrita por Philip K. Dick y publicada en 1962, ganadora del Premio Hugo a la mejor novela en 1963. La historia plantea una realidad alternativa en la que las potencias del Eje ganaron la Segunda Guerra Mundial.

La adaptación televisiva, desarrollada para Prime Video, se estrenó en 2015 y trasladó ese universo de historia alternativa a una serie de cuatro temporadas y 40 episodios, emitida hasta 2019. La producción fue protagonizada, entre otros, por Alexa Davalos, Rufus Sewell, Luke Kleintank y Joel de la Fuente.

La serie recibió una buena respuesta de la crítica y acumuló numerosas nominaciones y premios. Entre sus principales reconocimientos se encuentran dos premios Emmy, obtenidos en 2016 por fotografía y diseño del título principal. También recibió una nominación en los Critics’ Choice Television Awards para Rufus Sewell como mejor actor de reparto en una serie dramática.

“El hombre en el castillo”, una de las series de ciencia ficción más reconocidas de Prime Video, llegó a Netflix con sus cuatro temporadas completas. Netflix

Por qué la serie de Prime Video llegó ahora a Netflix

La incorporación a Netflix se explica por un acuerdo de licencia entre la plataforma y Amazon MGM Studios. Este tipo de convenios permite que los estudios obtengan nuevos ingresos por producciones que ya fueron estrenadas, al ceder temporalmente sus derechos de distribución a otras plataformas.

Por eso, la llegada de “El hombre en el castillo” a Netflix no significa que Amazon Prime haya abandonado la serie ni que exista una integración entre ambos servicios. Se trata de una estrategia cada vez más utilizada dentro del negocio del streaming para ampliar la audiencia de contenidos ya producidos.

El elenco y todos los episodios que ya están disponibles

La serie fue desarrollada por Frank Spotnitz, guionista y productor conocido por su trabajo en “Expediente X”. El reparto está encabezado por Alexa Davalos, Luke Kleintank, Rupert Evans, Rufus Sewell, Joel de la Fuente y DJ Qualls, entre otros actores.

Netflix incorporó las cuatro temporadas completas, por lo que los suscriptores pueden acceder a los 40 episodios de la producción y recorrer de principio a fin la historia ambientada en esta versión alternativa y oscura de la Segunda Guerra Mundial.