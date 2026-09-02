Las condiciones climáticas que se esperan este miércoles 19 de agosto en Colombia.

La provincia de Buenos Aires se encamina hacia un fuerte cambio en las condiciones del tiempo.

Luego de varios días con temperaturas más templadas y agradables, un frente de inestabilidad avanzará sobre diferentes zonas del territorio bonaerense y podría generar lluvias intensas, tormentas, actividad eléctrica, ráfagas de viento y eventual caída de granizo.

El deterioro de las condiciones comenzará durante el miércoles 2 de septiembre y el período de inestabilidad podría prolongarse hasta las primeras horas del jueves 3.

Una vez que se alejen las tormentas, llegará una masa de aire considerablemente más fría, que provocará un pronunciado descenso de las temperaturas y dará paso a jornadas con sensaciones térmicas muy bajas.

Tormentas, granizo y actividad eléctrica: cuándo comenzará el cambio del clima

La jornada del miércoles 2 de septiembre comenzará con condiciones relativamente agradables en buena parte de Buenos Aires. Sin embargo, el panorama cambiará progresivamente hacia la tarde y, especialmente, durante la noche.

La llegada de un sistema de tormentas podría generar precipitaciones, actividad eléctrica y ráfagas de viento, mientras que en algunas zonas tampoco se descarta la posibilidad de granizo.

La inestabilidad avanzará sobre diferentes sectores de la provincia y el Área Metropolitana de Buenos Aires, por lo que el cambio de tiempo podría sentirse con rapidez luego de una primera parte de la jornada con temperaturas más elevadas.

De acuerdo con el pronóstico, las tormentas podrían continuar durante la madrugada y la mañana del jueves 3 de septiembre, antes de que las condiciones comiencen a mejorar de manera gradual.

El jueves 3 continuará la inestabilidad y llegará el cambio más brusco

Foto: Foco Uy Foco Uy

El jueves todavía podría presentar lluvias y tormentas durante las primeras horas. Luego, el avance de una nueva masa de aire modificará por completo las condiciones meteorológicas.

El dato que genera mayor atención es el posterior desplome de las temperaturas. Después de las lluvias, Buenos Aires comenzará a experimentar un ambiente cada vez más frío, con valores que descenderán de manera marcada hacia el final de la semana.

Este cambio pondrá fin al breve período de temperaturas más templadas registrado al comienzo de septiembre y dará paso a un escenario mucho más cercano al invierno.

Frío helado después de la tormenta: la temperatura seguirá bajando

El paso de las tormentas no será el único fenómeno que afectará a Buenos Aires. Tras la inestabilidad, se espera el ingreso de aire frío que provocará un descenso sostenido de las temperaturas.

El viernes ya se sentiría un ambiente considerablemente más fresco y el frío podría intensificarse durante el fin de semana.

De esta manera, la tormenta prevista para el miércoles y jueves funcionará como un verdadero punto de quiebre en el clima: primero llegarán las lluvias y las tormentas y, después, se instalarán jornadas con temperaturas mucho más bajas.

Posible sensación térmica cercana a cero: cómo seguirá el clima en Buenos Aires

El escenario posterior a las precipitaciones estará marcado por el frío intenso. El descenso térmico podría profundizarse durante los próximos días y algunas jornadas podrían comenzar con sensaciones térmicas muy bajas.

Según el panorama anticipado, Buenos Aires dejará rápidamente atrás las temperaturas cercanas a los valores primaverales para volver a condiciones propias de una etapa invernal.

Por eso, el período comprendido entre el miércoles 2 y el jueves 3 de septiembre será clave: la llegada de las tormentas marcará el inicio de un cambio meteorológico que podría modificar de manera abrupta el panorama en la provincia.

Clima en Buenos Aires: qué se espera durante los próximos días

El pronóstico anticipa una secuencia de fenómenos que cambiará rápidamente las condiciones: