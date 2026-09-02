Se aproxima el diluvio del año este miércoles 2 de septiembre: tormentas, lluvias y posible caída de granizo en La Plata.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta climática para un gran número de regiones de la provincia de Buenos Aires, que se verán afectadas durante este miércoles 2 de septiembre por la llegada de una tormenta.

Las advertencias rigen para los habitantes de La Plata, que podrían enfrentar abundantes lluvias, descargas eléctricas y la probable caída de granizo.

En este contexto, las temperaturas aumentarán hasta tocar los 19 mientras que la mínima se ubicará en 10°. Se trata de un cambio en el tiempo respecto a los días previos donde predominó un cielo despejado.

La humedad se mantendrá alta durante buena parte del día, lo que refuerza la chance de abundantes precipitaciones.

Cómo estará el clima en La Plata según el SMN

El pronóstico anticipa que la jornada se desarrollará con un día marcado por vientos de hasta 40 kilómetros por hora y cielo parcialmente nublado.

Conforme pasen las horas y se acerque la tarde y noche, las lluvias llegarán para cubrir la totalidad de la Ciudad. Se espera que las precipitaciones continúen durante toda la mañana del jueves con actividad eléctrica incluida.

Se aproxima el diluvio del año este miércoles 2 de septiembre: tormentas, lluvias y posible caída de granizo en La Plata. IA Gemini / Canva

Recomendaciones del SMN para la tormenta:

Llevar paraguas o campera impermeable, sobre todo para la salida nocturna.

Manejar con precaución durante la mañana por la niebla, que reduce la visibilidad.

Estar atento a las actualizaciones del servicio meteorológico local por si el sistema se intensifica.

Limpiar sumideros y drenajes para evitar acumulación de agua.

Pronóstico para La Plata tras la tormenta

El paso del sistema de inestabilidad climática se llevará las nubes y dejará un viernes marcado por el cielo despejado y clima agradable con temperaturas entre 7° y 16°.

Durante el sábado podría haber algunas lluvias aisladas con ráfagas de hasta 55 kilómetros durante la tarde que dejarán una noche fría con mínimas de 4°.

El fin de semana las condiciones mejorarán para dar paso a dos días de cielo despejado y sensación térmica de entre 0° y 11° sin nubes.