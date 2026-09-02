Se aproxima un diluvio histórico este miércoles 2 de septiembre.

Buenos Aires se prepara para un fuerte cambio de tiempo durante este miércoles 2 de septiembre.

El avance de un frente frío provocará el desarrollo de tormentas que podrían estar acompañadas por lluvias intensas, actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo en distintos sectores de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla para varias zonas bonaerenses, mientras que el fenómeno avanzará durante la jornada y alcanzará al Área Metropolitana de Buenos Aires entre la noche del miércoles y las primeras horas del jueves.

Cuándo llegan las tormentas al AMBA este miércoles 2 de septiembre

El miércoles 2 de septiembre será una jornada templada en Buenos Aires, con una mínima de 11 °C y una máxima de 23 °C.

Durante buena parte del día habrá cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables, pero las condiciones comenzarán a cambiar.

Hacia la tarde noche, la probabilidad de tormentas estará entre el 10% y el 40%, con posibilidad de actividad eléctrica.

La inestabilidad podría extenderse durante la madrugada y la mañana del jueves, por lo que el período de sol y temperaturas elevadas llegará a su fin rápidamente.

Pronóstico del tiempo en AMBA. SMN.

Jueves: continúan las lluvias y después vuelve a salir el sol

El jueves 3 de septiembre comenzará con condiciones inestables y posibilidad de lluvias y tormentas durante las primeras horas. La temperatura mínima será de 14 °C, mientras que la máxima alcanzará los 19 °C.

Hacia la tarde, el tiempo podría comenzar a mejorar y se esperan algunos momentos de sol. Sin embargo, el cambio de masa de aire se hará sentir posteriormente con un descenso de las temperaturas.

Volvió el sol a Buenos Aires, pero no por mucho: cuándo llegan las lluvias. Foto: Foco Uy. Foco Uy

Viernes: sin lluvias, pero con un marcado descenso de temperatura

El viernes 4 de septiembre ya no se esperan precipitaciones, aunque el ambiente será bastante más fresco. La jornada tendrá una mínima de 10 °C y una máxima de 17 °C.

De esta manera, las lluvias del miércoles y jueves marcarán un punto de quiebre en el pronóstico: después de alcanzar los 21 °C, las temperaturas comenzarán a bajar y dejarán atrás el breve período cálido que caracterizó el inicio de septiembre.

Clima en el AMBA para el fin de semana: vuelve el frío

El sábado 5 de septiembre no tendrá lluvias y comenzará con sol durante la mañana, mientras que por la tarde el cielo estará parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 8 °C y la máxima llegará a 14 °C.

El domingo 6 de septiembre será todavía más frío, con cielo nublado y temperaturas de entre 5 °C y 13 °C.

Así, el termómetro continuará bajando durante el fin de semana y anticipará un comienzo de semana nuevamente frío. El descenso marcará el final de esta breve etapa de temperaturas primaverales que llegó a Buenos Aires durante los primeros días de septiembre.