Las condiciones meteorológicas cambiarán durante este miércoles 2 de septiembre y diferentes zonas de la provincia de Buenos Aires podrían quedar bajo un escenario de inestabilidad y tormentas fuertes aisladas.

El avance de este fenómeno podría generar lluvias de distinta intensidad y, en algunos sectores, caída de granizo, por lo que el panorama será especialmente cambiante durante la jornada.

Entre los principales riesgos aparece el granizo de intensidad media, mientras que los acumulados de lluvia previstos se ubican entre 5 y 20 milímetros, aunque los registros pueden variar según la evolución de cada tormenta.

La situación podría comenzar a tomar fuerza durante la tarde y extenderse hacia la noche.

Tormentas fuertes y posible granizo: qué zonas de Buenos Aires estarán bajo la lupa este miércoles

El mapa meteorológico anticipa un cambio en las condiciones del tiempo durante este miércoles 2 de septiembre, con la formación de tormentas fuertes y aisladas que podrían avanzar sobre distintos sectores de la provincia de Buenos Aires y llegar a la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

El impacto, por lo tanto, podría ser irregular dentro de CABA: mientras algunos barrios podrían recibir lluvias intensas y tormentas, otros podrían atravesar solamente chaparrones aislados o períodos de nubosidad. El mayor riesgo estará concentrado en los momentos en que se desarrollen los núcleos de tormenta más activos.

Tormentas fuertes y granizo en Buenos Aires: el mapa meteorológico anticipa lluvias de distinta intensidad y acumulados de entre 5 y 20 milímetros para este miércoles 2 de septiembre. Gemini.

Granizo y lluvias de hasta 20 milímetros: cuáles son los principales riesgos

Entre los principales fenómenos previstos para este miércoles aparece el granizo, señalado en el mapa como uno de los mayores riesgos dentro del área bajo vigilancia meteorológica.

A esto se suman las precipitaciones. Los acumulados estimados se ubican entre 5 y 20 milímetros, aunque una tormenta puntual puede generar registros diferentes dependiendo de su intensidad y duración.

La combinación de lluvias y tormentas puede provocar momentos de baja visibilidad y complicaciones temporales para circular, principalmente durante los períodos en los que las precipitaciones se vuelvan más intensas.

Por eso, quienes tengan actividades al aire libre o deban trasladarse durante las horas de mayor inestabilidad deberán prestar especial atención a la evolución del tiempo y a las actualizaciones de los organismos meteorológicos.