Llega una ciclogénesis histórica de 48 horas a Buenos Aires: se esperan tormentas severas, lluvias intensas y acumulados de hasta 50 mm.

Un nuevo frente frío avanzará sobre distintas regiones de la Argentina y provocará un importante cambio en las condiciones del tiempo durante las próximas horas.

El fenómeno traerá tormentas fuertes, actividad eléctrica, posibles granizadas, intensas ráfagas de viento y un marcado descenso de las temperaturas.

El sistema comenzará a desarrollarse este miércoles 2 de septiembre y recorrerá durante aproximadamente 48 horas el centro y el este del país.

Luego del paso de la inestabilidad, ingresará una nueva masa de aire de origen polar que profundizará el derrumbe térmico y extenderá el frío hacia gran parte del territorio nacional.

Se viene un fuerte cambio de tiempo: las primeras regiones afectadas por las tormentas

El avance del frente frío comenzará a sentirse desde las primeras horas del miércoles sobre La Pampa y el sur de la provincia de Buenos Aires.

Con el correr de las horas, las lluvias y tormentas avanzarán hacia otras zonas del territorio bonaerense.

Durante la tarde, la inestabilidad alcanzará el centro de la provincia, mientras que por la noche y durante la madrugada del jueves el sistema llegará al norte bonaerense, la ciudad de Buenos Aires y el sur de Entre Ríos.

Alerta por tormentas con granizo y fuertes ráfagas de viento

El nuevo frente de frío polar que afectará a la Argentina (foto: archivo)

Según las previsiones meteorológicas, algunos núcleos de tormenta podrían adquirir mayor intensidad durante el avance del frente.

Aunque el desplazamiento rápido del sistema limitaría los acumulados generales de lluvia, no se descarta que en algunos sectores se produzcan fenómenos de mayor intensidad, con granizo localizado y fuertes ráfagas de viento.

A su vez, el Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta amarilla por tormentas fuertes para parte de la región afectada.

Los eventos podrían estar acompañados por abundante actividad eléctrica, ráfagas y caída ocasional de granizo .

Cuándo llega la nueva ola de frío polar y el derrumbe térmico

Después del paso de las tormentas se producirá un cambio significativo en la circulación del aire.

El viento rotará hacia el sector sudoeste y comenzará a impulsar un marcado descenso de las temperaturas, una situación que se profundizará durante los últimos días de la semana.

Un nuevo pulso de aire frío de origen polar ingresará al país durante el viernes 4 de septiembre por la Patagonia y avanzará progresivamente hacia otras regiones.

El frío polar avanzará hacia el centro y el norte de la Argentina

La masa de aire polar continuará desplazándose y alcanzará durante el sábado 5 al centro y buena parte del norte argentino.

Su llegada provocará un fuerte derrumbe de las temperaturas, mientras que la persistencia del viento podría generar sensaciones térmicas todavía más bajas.

De esta manera, el país atravesará una nueva secuencia de cambios meteorológicos: primero, el avance de un frente con lluvias, tormentas, actividad eléctrica, ráfagas y posible caída de granizo; y posteriormente, el ingreso de aire polar que llevará nuevamente el frío a una amplia porción de la Argentina.

Las regiones de Argentina afectadas por el nuevo frente frío

De acuerdo con el avance previsto del sistema, las principales regiones alcanzadas por los cambios meteorológicos serán: