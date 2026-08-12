Llega un diluvio histórico: 48 horas de lluvias y fuertes ráfagas de viento en estas provincias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles una serie de alertas por bajas temperaturas y lluvias constantes que afectarán a diferentes regiones del país por 48 horas.

Según el organismo, habrán dos días de lluvias y fuertes ráfagas de viento “muy peligrosas”.

Alerta por lluvias de 48 horas: cuáles son las zonas afectadas

El informe meteorológico alertó por la llegada de fuertes tormentas que iniciarán durante la tarde noche del miércoles 12 de agosto y se extenderán hasta la noche del jueves 13.

Las regiones afectadas por el temporal serán la provincia de Santa Fe, Entre Ríos y Misiones.

Confirmas lluvias hasta el jueves Shutterstock

En Misiones, las lluvias serán más prolongadas y continuarán durante el jueves, viernes, sábado y domingo, con temperaturas que alcanzarán una máxima de 26° y una mínima de 2°.

Mientras que en Entre Ríos y Santa Fe, la temperatura será de 9° de mínima y una máxima de hasta 16° en los días más calurosos de la semana. No obstante, las tormentas continuarán de manera aislada.

Cómo seguirá el clima este miércoles 12 de agosto

Para el miércoles se pronostican lluvias aisladas en el AMBA, con una probabilidad de hasta el 40%, mientras que en el resto de la semana las condiciones tenderían a estabilizarse sin nuevas precipitaciones relevantes.

En las zonas cordilleranas, en cambio, el SMN no descarta que persista la inestabilidad durante los próximos dos días, por lo que recomendó a los conductores extremar precauciones en los pasos de montaña y consultar el estado de las rutas antes de circular.

Frente a las alertas por nevadas, el SMN recomienda:

Circular únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve, y llevar pala.

Revisar techos, canaletas y desagües antes de la caída de nieve.

Ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

Contar con alimentos no perecederos, agua potable y un kit de emergencia.

Ante el frío extremo, el organismo aconseja evitar la exposición prolongada al aire libre, abrigarse con varias capas de ropa liviana y mantener la vivienda calefaccionada de forma segura, sin descuidar la ventilación.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

La semana arrancó con un clima fresco con mínimas de 3°. Al correr de los días, la temperatura subirá a una mínima de 8° y una máxima de hasta 16° para el fin de semana.

Por otra parte, se esperan lluvias aisladas para la tarde del miércoles 12 y jueves 13 de agosto.