El Gobierno de México mantiene la Pensión Mujeres Bienestar, un apoyo de 3,100 pesos cada dos meses dirigido a mexicanas de entre 60 y 64 años. Aunque el último periodo de registro, realizado del 22 al 28 de junio de 2026, ya terminó, quienes lograron completar su inscripción deben estar pendientes de los siguientes pasos para comenzar a recibir el apoyo.

El programa, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca fortalecer la autonomía económica de las mujeres y reconocer su contribución a las familias y a la sociedad. Al cumplir 65 años, las beneficiarias pasan automáticamente a ser derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

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Este será el monto de dinero recibirán las mujeres de 60 a 64 años

La Pensión Mujeres Bienestar entrega 3,100 pesos de manera bimestral, es decir, cada dos meses.

El dinero se deposita mediante una tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que las mujeres que ya fueron incorporadas al programa deberán estar atentas a las indicaciones oficiales relacionadas con la entrega de su tarjeta.

El objetivo del programa es “fortalecer el bienestar y autonomía económica, reconocer la contribución social y mejorar la calidad de vida de las mujeres adultas mayores de 60 a 64 años”.

Por ello, el apoyo está dirigido exclusivamente a mujeres que se encuentran dentro de este rango de edad y que cumplen con las condiciones establecidas por el programa.

¿Qué deben hacer quienes ya se inscribieron a la Pensión Mujeres Bienestar?

Para las mujeres que participaron en el último periodo de registro, el siguiente paso es esperar la validación de la información proporcionada durante la inscripción.

De acuerdo con la información del programa, después de que los datos sean validados, las beneficiarias recibirán un mensaje SMS en su teléfono celular para indicarles cuándo deberán acudir por su tarjeta del Banco del Bienestar.

El proceso contempla los siguientes pasos:

Esperar la validación de la información proporcionada.

Recibir el mensaje SMS en el teléfono registrado.

Acudir al lugar indicado para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar.

Esperar la dispersión del apoyo correspondiente.

Por lo tanto, quienes se registraron entre el 22 y el 28 de junio de 2026 no necesitan volver a realizar el trámite simplemente porque el periodo de inscripción ya haya terminado. Lo importante será mantenerse pendientes de las comunicaciones oficiales y de cualquier indicación relacionada con su incorporación.

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¿Quiénes pueden recibir los 3,100 pesos?

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa universal para las mexicanas que tengan entre 60 y 64 años de edad.

Para incorporarse al programa se deben cumplir los siguientes requisitos:

Ser mujer y tener entre 60 y 64 años .

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en México.

Además, al momento de realizar el registro se debe presentar la documentación solicitada por el programa.

Estos son los documentos que deben presentar

Las mujeres que esperen una próxima oportunidad de registro deberán preparar con anticipación sus documentos, ya que estos forman parte de los requisitos de incorporación.

La documentación solicitada incluye:

Acta de nacimiento.

Copia de una identificación oficial vigente , como credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad.

CURP de impresión reciente.

Copia del comprobante de domicilio.

Teléfono de contacto.

En caso de registrar a una persona auxiliar, también será necesario presentar los documentos correspondientes de dicha persona.

¿Cuándo podrán inscribirse nuevamente?

El último periodo de incorporación reportado por el programa fue del 22 al 28 de junio de 2026, por lo que esa etapa ya concluyó.

Las mujeres de 60 a 64 años que todavía no se hayan inscrito deberán esperar a que se abra un nuevo periodo de registro.

Cuando se habilite una nueva etapa, las interesadas deberán acudir al Módulo de Bienestar que corresponda a su comunidad con la documentación solicitada.

El procedimiento indicado por el programa es:

Esperar la apertura de un nuevo periodo de registro. Localizar el Módulo de Bienestar correspondiente. Acudir con los documentos requeridos. Presentar la información para su validación. Esperar el mensaje SMS relacionado con la entrega de la tarjeta. Recibir la tarjeta del Banco del Bienestar para posteriormente recibir los depósitos.

¿Qué pasa cuando cumplen 65 años?

La Pensión Mujeres Bienestar está dirigida a mujeres de 60, 61, 62, 63 y 64 años.

Una de las características importantes del programa es que, al cumplir 65 años, las beneficiarias pasan automáticamente a ser derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

De esta manera, el apoyo para mujeres de 60 a 64 años funciona como una etapa previa al programa destinado a las personas adultas mayores a partir de los 65 años.

Un apoyo creado para reducir la desigualdad económica

El Gobierno de México señala que la creación de la Pensión Mujeres Bienestar está relacionada con el reconocimiento de las condiciones de desigualdad que históricamente han enfrentado las mujeres.

La información del programa cita datos de la ENADIS 2022, según los cuales el motivo de discriminación más frecuente para las mujeres fue el hecho de ser mujer, con 35.3%.

También señala que, de acuerdo con la ENOE del primer trimestre de 2024, solamente 46 de cada 100 mujeres en edad de trabajar fueron económicamente activas, frente a 76 de cada 100 hombres.

En este contexto, el Gobierno de México plantea el apoyo económico como una herramienta para contribuir a la autonomía económica de las mujeres y reconocer el trabajo que históricamente han realizado, incluidas las labores domésticas y de cuidado de las familias.

Por ahora, las mujeres que ya lograron inscribirse deberán permanecer atentas a la validación de sus datos y al mensaje SMS para conocer cuándo podrán recibir su tarjeta. Quienes todavía no cumplen con el requisito de edad o no alcanzaron el último registro deberán esperar la próxima oportunidad de incorporación.