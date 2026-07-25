Se abrieron nuevas inscripciones para el progama de jóvenes.

El Gobierno de México abrió de manera permanente el registro para quienes desean integrarse a Jóvenes Construyendo el Futuro, un programa que brinda capacitación laboral y un apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos durante un año.

Aunque las vinculaciones con los centros de trabajo se realizarán nuevamente en agosto, las personas interesadas ya pueden completar su registro en la plataforma oficial para tener listo su expediente y agilizar su postulación cuando se habiliten los espacios disponibles de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Este programa está dirigido a jóvenes que actualmente no estudian ni tienen un empleo. Además del apoyo económico mensual, los participantes reciben capacitación en empresas, talleres, negocios, organizaciones e instituciones públicas, así como cobertura médica del IMSS durante todo el periodo de formación.

Programa Jóvenes Construyendo Futuro. Fuente: archivo.

Nueva fecha de inscripción: así puedes prepararte para las vinculaciones de agosto

Las postulaciones a los centros de trabajo abrirán nuevamente durante agosto, pero el registro como aprendiz permanece disponible de forma permanente. Esto permite que los aspirantes completen con anticipación todos los datos solicitados y estén listos para postularse apenas inicie el nuevo periodo de vinculaciones.

El programa está dirigido exclusivamente a jóvenes de entre 18 y 29 años que, al momento de incorporarse, no estudien ni cuenten con un empleo. Una vez abierto el periodo de postulaciones, podrán elegir un centro de trabajo y un plan de capacitación acorde con sus intereses.

Claudia Sheinbaum, durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional de Ciudad de México. Fuente: Presidencia de México Presidencia de México

Requisitos para inscribirse a Jóvenes Construyendo el Futuro

Para formar parte del programa es necesario ingresar a la plataforma oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro y completar el proceso de registro como aprendiz. Posteriormente, cuando inicien las vinculaciones de agosto, será posible seleccionar un centro de trabajo y solicitar la incorporación.

Los requisitos y pasos para el registro son:

Tener entre 18 y 29 años.

No estudiar ni contar con un empleo al momento de ingresar al programa.

Entrar a la plataforma oficial y seleccionar la opción “Regístrate como aprendiz”.

Completar y confirmar los datos personales.

Registrar la ubicación exacta del domicilio.

Cargar la fotografía solicitada por el sistema.

Descargar y aceptar la carta compromiso para finalizar el registro.

Esperar la apertura de postulaciones en agosto para elegir un centro de trabajo.

Contactar al centro de trabajo seleccionado para agendar un encuentro.

¿Qué beneficios ofrece este programa?

Jóvenes Construyendo el Futuro busca facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral mediante capacitación práctica en centros de trabajo de todo el país. Durante este proceso, los participantes reciben distintos apoyos económicos y de seguridad social.

Apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos durante 12 meses.

Capacitación laboral en un centro de trabajo.

Seguro médico del IMSS con cobertura por enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

Acompañamiento durante el proceso de formación.

Documento oficial que acredita las habilidades adquiridas al concluir la capacitación.

De acuerdo con cifras del propio programa, siete de cada diez egresados consiguen posteriormente un empleo o desarrollan una actividad productiva, por lo que completar el registro antes de la apertura de vinculaciones de agosto puede facilitar el acceso a una de las vacantes disponibles.