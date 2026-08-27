El cambio de tiempo será intenso en el oeste de Argentina durante las próximas jornadas. Las condiciones meteorológicas estarán marcadas por fuertes ráfagas, precipitaciones persistentes y un marcado deterioro del tiempo en sectores cordilleranos.

El escenario será especialmente complejo en Mendoza y San Juan, donde las alertas meteorológicas incluyen viento intenso y nevadas.

En las áreas más elevadas, además, las precipitaciones podrían reducir considerablemente la visibilidad y complicar la circulación.

Alerta meteorológica: qué pasará durante las próximas horas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió diferentes alertas para varias provincias del oeste y sur del país. Mendoza presenta uno de los escenarios más delicados, con alerta naranja por nevadas en sectores cordilleranos.

Según el organismo, en esas áreas se esperan nevadas fuertes y persistentes, con una acumulación que podría alcanzar entre 60 y 150 centímetros durante todo el período de alerta.

En San Juan también rige una advertencia por nevadas en sectores de la cordillera. Allí, la acumulación prevista se ubica entre 30 y 60 centímetros, aunque puede variar de acuerdo con la zona y la evolución del fenómeno.

A esto se suma la presencia de vientos fuertes, que podrían intensificar la sensación de frío y generar condiciones complicadas para quienes deban circular por rutas y caminos de montaña.

Fuertes ráfagas y viento Zonda: las zonas más afectadas

SMN

El escenario meteorológico no estará limitado a las precipitaciones. El SMN también mantiene alertas por vientos intensos y ráfagas que podrían superar los 90 km/h en diferentes sectores del oeste argentino.

Para las áreas cordilleranas, el organismo elevó todavía más la intensidad prevista: allí los vientos podrían alcanzar velocidades de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas superiores a los 110 km/h.

En Mendoza y San Juan también aparece otro fenómeno característico de la región: el viento Zonda, que puede provocar cambios repentinos en las condiciones meteorológicas, reducción de la visibilidad y un ambiente particularmente seco.

La combinación de viento, nieve y precipitaciones genera un panorama que deberá ser seguido de cerca, especialmente en las zonas de mayor altura.

Diluvio y nevadas: dónde se esperan las lluvias más intensas

Las precipitaciones también serán protagonistas durante este período de inestabilidad.

El SMN informó que existen alertas por lluvias persistentes para sectores del sur de Mendoza y otras zonas cordilleranas.

En determinados puntos, las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera localizada.

En las regiones más elevadas, además, no se descarta que parte de estas precipitaciones se transforme en nieve, lo que podría incrementar la acumulación prevista.

Este escenario vuelve especialmente importante el seguimiento de los avisos oficiales para quienes tengan previsto viajar hacia la cordillera durante las próximas horas.

Ola de frío: cómo puede cambiar la temperatura

El avance de aire frío detrás del sistema meteorológico podría generar un marcado descenso térmico, principalmente en las zonas cordilleranas y de mayor altura.

Si bien las condiciones no serán idénticas en toda Mendoza y San Juan, el ingreso de aire frío combinado con nieve y viento puede generar una sensación térmica mucho más baja que la registrada durante las horas previas.

En las zonas de montaña, donde las temperaturas pueden descender con mayor intensidad, el frío se sentirá especialmente durante la noche y la madrugada.

Por eso, el escenario de los próximos días estará definido por una combinación poco habitual de lluvias, nieve, viento intenso y bajas temperaturas.

El mapa de alertas meteorológicas para los próximos días

De acuerdo con el último reporte difundido por el SMN, las principales zonas bajo advertencia incluyen:

Mendoza: alerta naranja por nevadas en sectores cordilleranos y avisos por lluvias y viento.

San Juan: alerta por nevadas y vientos intensos en sectores de la cordillera.

Neuquén: diferentes sectores bajo alerta por viento y nevadas.

Río Negro y Chubut: advertencias por viento y precipitaciones.

Catamarca y La Rioja: alertas por viento Zonda y ráfagas intensas.

San Luis: advertencia por fuertes vientos en determinadas zonas.

En las áreas cordilleranas, las ráfagas podrían alcanzar valores superiores a los 110 km/h, mientras que las nevadas podrían acumular decenas de centímetros en distintos puntos.

Recomiendan extremar la precaución ante el temporal

Ante este tipo de condiciones meteorológicas, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales y evitar desplazamientos innecesarios por las zonas donde se registren nevadas intensas, fuertes vientos o baja visibilidad.

La situación puede cambiar rápidamente, especialmente en caminos cordilleranos, donde el viento y la nieve pueden provocar modificaciones repentinas en las condiciones de circulación.