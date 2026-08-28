Este viernes 28 de agosto llega un nuevo ciclo de tiempo severo al país, con fuertes lluvias, tormentas intensas y ráfagas de viento considerables en diversas regiones.

Las proyecciones meteorológicas indican que el principal foco de tormentas tendrá lugar sobre sectores de la costa atlántica central y sur de Estados Unidos, donde las condiciones podrían tornarse localmente severas.

Alerta por tormentas y lluvias para el viernes 28 de agosto: las zonas afectadas

De acuerdo con lo informado por expertos de AccuWeather, durante hoy viernes las tormentas más intensas se concentrarán a lo largo de la costa atlántica central y sur.

Las condiciones podrían causar lluvias intensas y complicaciones en ciudades como

Washington, D.C.

Richmond, Virginia

Charlotte, Carolina del Norte

Columbia, Carolina del Sur

Los aguaceros podrían ser intensos y causar complicaciones en las zonas de mayor acumulación de agua. Además, se espera que las ráfagas de viento ronden las 70 mph durante la tarde noche.

Hay alerta por tormentas severas para el viernes 28 a la tarde noche. Shutterstock

Expertos advierten por fuerte caída de agua, granizo y ráfagas de viento

Los especialistas anticiparon que el riesgo de tiempo severo también se extenderá desde el sureste de Montana hasta el oeste de Minnesota y el noroeste de Iowa, done hay amenaza de

Inundaciones

Granizo

Fuertes ráfagas de viento

Sábado 29 de agosto: qué dicen las proyecciones meteorológicas para el fin de semana

Durante el fin de semana el riesgo de tiempo severo persistirá. Las alertas por tormentas esta vez se ubican desde el norte de Utah hasta sectores centrales de las Dakotas.