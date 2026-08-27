Se aproxima el diluvio del año el viernes 27 de agosto.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por un fuerte temporal que azotará este viernes 28 de agosto a la provincia de Salta, especialmente en las zonas de mayor altura.

Se prevé lluvias intensas y un viento zonda con ráfagas que pueden superar los 120 km/h. Además, se verán afectadas otras provincias como La Rioja, Catamarca y San Juan.

Cómo estará el clima en Salta, el viernes 28 de agosto

Si bien el clima en la ciudad de Salta se mantendrá despejado y con temperaturas superiores a los 30°, las áreas cordilleranas se verán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 70 y 90 km/h, con ráfagas que pueden superar los 120 km/h.

Las zonas de Salta que se verán afectadas por el temporal

Las regiones en alerta amarilla por lluvias y tormentas son las áreas de mayor altura y la puna de:

Cachi

La Poma

Los Andes

Molinos

Alerta por vientos. ChatGPT.

Cómo estará el clima en La Rioja y San Juan, el viernes 28 de agosto

Al igual que en Salta, en el centro de La Rioja mantendrá un cielo despejado con máximas de hasta 23°. No obstante, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento zonda.

Distintas regiones se verán afectadas por ráfagas de viento que pueden superar los 80 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

En San Juan también se emitió una alerta amarilla por la llegada de lluvias y fuertes ráfagas de viento zonda que afectarán a diferentes regiones de la provincia. La velocidad del viento superará los 70 km/h.

Algunas de las zonas afectadas son:

Precordillera de Iglesia

Jáchal

Coronel Felipe Varela

General Lamadrid

Cómo estará el clima en Buenos Aires

El tiempo en Buenos Aires estará marcado por el regreso de las lluvias con un aumento en las temperaturas, por lo que la humedad será protagonista. Para la jornada se espera caída de agua con actividad eléctrica y una máxima de 18°.

Para el viernes las condiciones mejorarán con mínimas de 10° y máximas de 17° con cielo despejado. El fin de semana mantendrá el mismo clima sin nubes ni posibles lluvias.