La semana inició con un fuerte cambios en las condiciones climáticas en Argentina. Las precipitaciones fueron constantes a lo largo del día en diversas provincias junto a fuertes ráfagas de viento.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional alertaron por el ingreso de otra fuerte tormenta con lluvias para mitad de semana.

El SMN emitió una alerta roja por la posible caída de granizo y una ola de frío que bajará las temperaturas hasta los 5°.

Qué provincias están bajo alerta por la tormenta

El organismo meteorológico informó que las provincias de Mendoza y San Luis están bajo alerta roja por la llegada de un fuerte temporal.

Las nubes negras ingresarán al territorio durante la noche del martes y las lluvias se prolongarán a lo largo de todo el miércoles.

Se esperan ráfagas de viento y hasta caída de granizo en las localidades ubicadas al oeste del país.

La alerta meteorológica roja rige para las siguientes localidades:

Mendoza : San Martín, Tunuyan, San Carlos, San Rafael, General Alvear, Uspallata, Punta de Vacas.

San Luis: La Toma, Villa Reynolds, Justo Daract, Buena Esperanza.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires en la semana

Las lluvias fueron protagonistas durante el lunes en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Desde el SMN publicaron el pronóstico extendido del clima para lo que resta de la semana.

El martes y miércoles estarán marcados por las bajas temperaturas durante la mañana de hasta 9° y las tardes ventosas con pocos rayos de sol.

El reporte del tiempo indica que recién el jueves las condiciones meteorológicas mejorarán con tardes de 16° con cielo despejado.