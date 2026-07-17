Norma, el pueblo de Italia que busca habitantes.

Cada vez más pueblos de Italia recurren a programas de viviendas a precios simbólicos para combatir la despoblación y rescatar inmuebles históricos que permanecen vacíos desde hace años.

Ahora es el turno de Norma , un municipio medieval ubicado sobre la llanura Pontina , que confirmó una nueva edición de su programa de casas por un euro.

La iniciativa busca atraer familias y nuevos residentes dispuestos a restaurar viviendas antiguas y devolverles vida.

¿Qué pueblo de Italia vende casas por solo un euro?

Norma está ubicado en la región de Lazio , en la provincia de Latina , y es conocido por su privilegiada ubicación sobre los montes Lepinos, con vistas panorámicas a la llanura Pontina.

La localidad conserva un importante patrimonio histórico y arquitectónico, pero en los últimos años sufrió un progresivo abandono de viviendas en su casco antiguo.

Para revertir esta situación, el municipio decidió incorporarse al programa de casas por un euro , una iniciativa que ya fue aplicada en otras ciudades italianas.

El objetivo es recuperar inmuebles deteriorados, revitalizar el centro histórico y atraer nuevos habitantes que quieran establecerse de forma permanente.

¿Cuáles son los requisitos para comprar una casa por un euro?

Norma está ubicado en la región de Lazio Chatgpt

Aunque el precio de compra es de apenas un euro, acceder al programa implica asumir una serie de compromisos establecidos por el municipio.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Presentar un proyecto de rehabilitación de la vivienda.

Iniciar las obras dentro de los plazos fijados por las autoridades locales.

Completar la restauración respetando los tiempos previstos por el programa.

Hacerse cargo de los gastos notariales, impuestos y costos administrativos asociados a la compra.

Constituir una garantía económica (mediante una póliza o aval) que puede oscilar entre 1.000 y 5.000 euros, la cual será devuelta una vez finalizadas correctamente las obras.

El municipio explicó que estas condiciones buscan asegurar que las viviendas realmente sean recuperadas y no vuelvan a quedar abandonadas.

¿Quiénes pueden participar del programa?

La convocatoria está abierta tanto para ciudadanos italianos como para extranjeros interesados en adquirir una propiedad y comprometerse con su restauración.

No existe la obligación de residir de manera inmediata en el inmueble, aunque las autoridades esperan que la llegada de nuevos propietarios contribuya a impulsar la actividad económica, el turismo y la recuperación del casco histórico.