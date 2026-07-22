Con apenas 363 habitantes, un pequeño pueblo del sur de Italia lanzó un programa de incentivos económicos para atraer nuevos vecinos, fomentar la actividad comercial y revertir la pérdida de población que viene sufriendo desde hace años.

Se trata de Panettieri, una localidad ubicada en la región de Calabria, que ofrece ayudas económicas tanto para quienes quieran emprender un negocio como para jubilados, trabajadores remotos y familias que decidan instalarse de forma permanente.

La iniciativa forma parte del programa regional Abita Borghi Montani Calabria, creado para impulsar el repoblamiento de pequeños municipios de montaña y promover su desarrollo económico.

Qué beneficios económicos ofrece Panettieri

El incentivo más importante alcanza los 20.000 euros y está destinado a personas que deseen abrir un comercio o desarrollar una actividad económica que genere movimiento y empleo dentro del pueblo.

Además, el programa contempla ayudas de hasta 5.000 euros para trabajadores remotos, jubilados y familias que trasladen su residencia a Panettieri. Este beneficio se entrega en cuotas de 1.000 euros por año durante cinco años, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la convocatoria.

Qué beneficios económicos ofrece Panettieri. Gemini IA.

Por qué Panettieri busca nuevos vecinos

El principal objetivo del programa es recuperar población, incentivar la apertura de nuevos comercios y garantizar la continuidad de los servicios esenciales en una localidad que perdió una parte importante de sus habitantes en las últimas décadas.

Panettieri está situado a 937 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Cosenza, muy cerca del límite con Catanzaro. Rodeado por los bosques de Sila Piccola, el pueblo se destaca por sus paisajes montañosos, senderos naturales y un entorno caracterizado por el aire puro y la tranquilidad.

Su economía gira principalmente en torno a la agricultura, la producción de castañas, la ganadería y pequeños emprendimientos familiares que forman parte de la vida cotidiana de la comunidad.

Cuáles son los requisitos para acceder al programa

Las personas interesadas en recibir los incentivos deberán cumplir con una serie de condiciones establecidas por las autoridades locales:

Trasladar su residencia a Panettieri.

Permanecer en el pueblo durante el tiempo mínimo exigido por el programa.

En caso de solicitar el aporte de hasta 20.000 euros, poner en marcha un negocio o desarrollar una actividad económica que contribuya al crecimiento de la localidad.

Con esta iniciativa, las autoridades buscan atraer personas dispuestas a radicarse de manera permanente, integrarse a la comunidad y colaborar con la revitalización de un pueblo que intenta frenar la despoblación que afecta a numerosas zonas rurales de Italia.