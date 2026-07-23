El corte de pelo influye directamente en la autoestima de las mujeres, ya que puede transformar por completo la imagen y resaltar los rasgos del rostro. Por eso, elegir un estilo adecuado es clave. Además, con el paso de los años existen cortes que favorecen y rejuvenecen para que la edad pase desapercibida.

Actualmente, muchas mujeres mayores de 50 años buscan renovar su apariencia con cambios de look que se adapten a su personalidad. Desde opciones más atrevidas hasta estilos clásicos y elegantes, estos cortes recomendados por estilistas pueden convertirse en una fuente de inspiración.

Un consejo clave antes de pasar por la peluquería es llevar una imagen de referencia del corte elegido. De esa manera, el profesional podrá interpretar mejor el estilo que buscás y adaptarlo a tus facciones y tipo de cabello.

Tres cortes de pelo para mujeres de más de 50 años que son tendencia en 2026

1. Corte en capas con raya al costado: movimiento y volumen

El corte en capas con raya lateral es una opción versátil que se adapta a diferentes formas de rostro y texturas de cabello. Según especialistas consultados por Real Simple, las capas aportan movimiento, generan mayor sensación de volumen y ayudan a darle más dinamismo a la melena.

Además, las puntas desmechadas permiten suavizar las facciones y enmarcar el rostro de manera natural. La raya marcada hacia un costado suma un estilo sofisticado y actual, ideal tanto para ocasiones elegantes como para un look cotidiano.

Cortes de pelo en tendencia. ChatGPT.

2. Bob “Old Money”: el corte elegante que sigue en auge

Inspirado en la estética del lujo silencioso y en los estilos clásicos de los años 90, el bob “Old Money” se convirtió en una de las tendencias más elegantes de los últimos años. Su principal característica es una apariencia cuidada, sofisticada y con mucho brillo.

El estilista Michael explicó que este peinado “irradia elegancia y sofisticación, perfecto para mujeres de cualquier edad”.

La clave de este corte está en combinar puntas rectas con capas sutiles que acompañan la forma del rostro. Según el especialista: “Este estilo clásico recibe un toque moderno gracias a sus puntas rectas y a las capas sutiles que enmarcan el rostro, dando como resultado una melena saludable y brillante”.

Cortes de pelo en tendencia. Pinterest.

3. Bixie: la combinación perfecta entre bob y pixie

Para quienes buscan renovar su imagen con un cambio más marcado, pero sin llegar al clásico corte pixie, el bixie aparece como una alternativa moderna y práctica.

Este estilo mezcla la estructura del bob con la frescura del pixie, logrando un corte cómodo, juvenil y fácil de mantener. Además, se adapta a distintos tipos de cabello: puede lucirse con un acabado prolijo y liso o aprovechar las ondas y rulos naturales para conseguir un efecto más relajado.

Cortes de pelo en tendencia. 20th Century Fox

Cómo elegir el corte de pelo ideal después de los 60

Aunque las tendencias pueden servir como guía, los expertos destacan que el mejor corte es aquel que se adapta a la personalidad, la forma del rostro y las características del cabello.

Las reglas asociadas a la edad quedaron atrás y cada vez más mujeres eligen estilos que reflejan su identidad y las hacen sentir cómodas. Desde un bob sofisticado hasta un corte en capas con movimiento o un bixie moderno, las opciones son amplias y demuestran que no existe una única manera de llevar el cabello después de los 60.