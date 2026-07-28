Mientras transcurre el invierno, muchos aficionados por la jardinería se encuentran en pleno proceso de preparación para sembrar aquellas plantas que permitirán obtener las mejores flores durante la primavera.

Los especialistas coinciden en que este es uno de los mejores momentos para preparar el jardín, ya que algunas especies tienen la capacidad de desarrollar raíces más fuertes y ofrecer una floración mucho más abundante en los próximos meses.

¿Cuáles son las mejores plantas para sembrar en invierno y que den flores en primavera? (Imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

Además de llenar de color patios, balcones y terrazas, muchas de estas plantas atraen abejas y mariposas , fundamentales para la polinización. Elegir las variedades adecuadas y brindarles los cuidados básicos puede marcar la diferencia después de septiembre.

Cuáles son las plantas que conviene sembrar antes de que termine el invierno

Algunas variedades de plantas se adaptan con facilidad y pueden florecer durante gran parte de la primavera e incluso en verano. Quienes quieran un jardín lleno de flores, deberán optar por alguna de las siguientes especies para plantar en esta época:

Pensamientos

Resisten muy bien el frío y ofrecen flores en tonos violetas, amarillos, blancos y azules.

El pensamiento es una de las plantas ideales para sembrar en invierno y explote en flores en primavera. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Petunias

Destacan por su floración abundante y prolongada, tanto en jardines como en macetas.

Caléndulas

Aportan flores amarillas y anaranjadas y ayuda a atraer insectos beneficiosos.

Margaritas

Una opción clásica que combina con todo tipo de jardines y requiere pocos cuidados.

Los cuidados clave para lograr una floración abundante

Para favorecer el crecimiento de las plantas, los especialistas recomiendan seguir algunas pautas sencillas:

Elegir un lugar con buena luz natural. Utilizar un sustrato fértil y con buen drenaje. Evitar el exceso de riego. Retirar flores y hojas secas para estimular nuevos brotes. Aplicar fertilizante para plantas con flor cuando sea necesario.

Con estos cuidados, las especies tendrán mejores condiciones para desarrollarse y florecer.

Para favorecer el crecimiento de las plantas, los especialistas recomiendan seguir algunas pautas sencillas, como elegir un lugar con buena luz natural. (Imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

Por qué conviene preparar el jardín antes de la primavera

Esperar a que comience la primavera no siempre es la mejor estrategia. Plantar unas semanas antes permite que las raíces se fortalezcan y que las plantas lleguen en mejores condiciones al período de mayor floración.

También es una buena oportunidad para renovar la tierra, limpiar canteros y reorganizar macetas. Incluso en balcones o patios pequeños, una buena planificación puede transformar cualquier espacio en un rincón lleno de flores durante toda la temporada.