Buenos Aires tiene rincones que parecen detenidos en otra época. Entre edificios históricos, palacios y restaurantes, algunas calles lograron conservar una identidad propia y se convirtieron en verdaderos atractivos para quienes buscan conocer el lado más sofisticado de la Ciudad.

Una de ellas es la calle Arroyo, ubicada en Retiro. Con apenas cuatro cuadras de extensión y un trazado curvo, este pequeño corredor porteño reúne arquitectura, arte, gastronomía e historia en uno de los sectores más tradicionales de Buenos Aires.

Calle Arroyo: dónde queda y por qué es tan especial

La calle Manuel Andrés Arroyo y Pinedo, conocida simplemente como calle Arroyo, comienza en la intersección de Juncal y Esmeralda y llega hasta la Plaza Carlos Pellegrini, desde donde se conecta con la avenida Alvear.

A pesar de su corta extensión, concentra algunas de las construcciones más representativas de la arquitectura porteña. A lo largo de sus cuatro cuadras aparecen antiguas residencias, edificios de estilo francés, embajadas, galerías de arte y locales gastronómicos.

Calle Arroyo, Retiro. Instagram @rauljustelores

Uno de sus grandes atractivos es el Palacio Estrugamou, construido en 1929 por los arquitectos Sauze y Huguier. Su patio interior alberga una réplica de la famosa Victoria de Samotracia, una de las esculturas más reconocidas de la Antigua Grecia.

También forman parte del paisaje de Arroyo la Torre Mihanovich, posteriormente conocida como Torre Bencich; la antigua residencia de Celedonio Pereda, actual Embajada de Brasil; y un edificio ubicado en la esquina de Libertad diseñado por el arquitecto Eduardo Le Monnier.

Una calle vinculada con la historia de Buenos Aires

La historia de Arroyo se remonta mucho más atrás que sus actuales edificios. A lo largo de los años, la calle tuvo tres denominaciones diferentes.

Originalmente fue conocida como Calle de las Tunas. En 1882 pasó a llamarse Pueyrredón y, finalmente, a comienzos del siglo XX adoptó el nombre que conserva en la actualidad.

La denominación homenajea a Manuel Andrés Arroyo y Pinedo, quien presidió el Congreso de 1825 y tuvo una quinta en las inmediaciones de la actual esquina de Carlos Pellegrini y Arroyo.

Una placa ubicada en la intersección con la avenida Alvear recuerda la decisión mediante la cual se oficializó el nombre de la calle.

Calle Arroyo, Retiro. Instagram @rauljustelores

De la noche porteña al arte y el diseño

Arroyo también tuvo un papel destacado en la vida cultural y nocturna de Buenos Aires. Durante la década de 1960, la zona fue uno de los puntos elegidos por la alta sociedad porteña para salir por las noches.

En ese contexto funcionó Mau-Mau, una reconocida discoteca que se convirtió en uno de los lugares emblemáticos de la noche de aquellos años.

La calle también quedó ligada a uno de los episodios más trágicos de la historia reciente argentina. En la esquina de Arroyo y Suipacha funcionaba la Embajada de Israel, destruida durante el atentado ocurrido en 1992.

Actualmente, el perfil de la calle está mucho más relacionado con el arte, el diseño, la gastronomía y la arquitectura. Galerías, locales de moda y espacios culturales conviven con edificios históricos.

Además, varias veces al año el lugar forma parte de Gallery Nights, una propuesta que reúne galerías y espacios culturales y transforma las calles del barrio en un circuito artístico durante la noche.

El “codo aristocrático” de Buenos Aires

Por su arquitectura y su ubicación privilegiada, Arroyo fue asociada durante décadas con el sector más elegante de la ciudad.

El escritor Eduardo Mallea llegó a definirla como “el codo aristocrático de Buenos Aires”, una expresión que resume el carácter particular de esta pequeña calle de Retiro.

Hoy, sus apenas cuatro cuadras permiten recorrer en pocos minutos una parte de la historia porteña: desde antiguas residencias y palacios hasta galerías, restaurantes y espacios culturales.

Una calle corta en extensión, pero enorme en historia, que todavía conserva uno de los paisajes urbanos más singulares de Buenos Aires.