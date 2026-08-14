Edificios históricos, monumentos nacionales, iglesias, obras de arte y algunas de las joyas arquitectónicas más importantes de Buenos Aires serán protagonistas de un nuevo proyecto del Gobierno porteño para transformar el paisaje nocturno de la Ciudad.

El plan de iluminación de fachadas y monumentos contempla 85 edificios y estructuras emblemáticas y se extenderá a todos los barrios porteños. El objetivo es poner en valor el patrimonio urbano, reforzar la identidad de cada zona y mejorar las condiciones de iluminación y seguridad en el espacio público.

“Con este proyecto buscamos que cada barrio tenga al menos un edificio o monumento iluminado, aquel que los vecinos reconocen como propio. Seguimos trabajando en la conservación y la preservación del patrimonio urbano porteño”, explicó el ministro de Espacio Público, Ignacio Baistrocchi.

El plan que cambiará la imagen nocturna de Buenos Aires

El proyecto está organizado en dos grandes ejes. El primero se concentra en el Casco Histórico y el eje cívico, donde se iluminarán fachadas emblemáticas para crear corredores visuales continuos en sectores como la Avenida de Mayo y la calle Florida.

La intención es que estos recorridos permitan apreciar mejor la arquitectura porteña durante la noche y, al mismo tiempo, generen espacios más iluminados, seguros y agradables para quienes circulan por ellos.

El segundo eje alcanza al resto de los barrios de la Ciudad. La propuesta busca que cada barrio tenga al menos un edificio o monumento emblemático iluminado, elegido por su importancia histórica, cultural o por el vínculo que mantiene con los vecinos.

De esta manera, el Gobierno porteño apunta a distribuir las intervenciones de manera equitativa y reforzar las distintas identidades que forman parte de Buenos Aires.

El proyecto para iluminar 85 monumentos históricos en la Ciudad. Gobierno de la Ciudad.

85 edificios y monumentos tendrán una nueva iluminación

El proyecto contempla la intervención de 85 fachadas y monumentos. Una parte importante de ellos nunca contó con una iluminación especialmente diseñada para destacar sus características arquitectónicas.

En esos casos, las obras permitirán que los edificios y monumentos adquieran protagonismo durante la noche por primera vez. En aquellos lugares que ya tenían sistemas de iluminación antiguos, se realizará una modernización para incorporar tecnología más eficiente y mejorar la calidad de la luz.

Entre los lugares incluidos en el proyecto se encuentran:

El Cabildo.

La Catedral Metropolitana.

El Monumento a Julio Argentino Roca.

El edificio Gath & Chaves.

El edificio La Inmobiliaria.

El Palacio Vera.

El Monumento a los Dos Congresos.

El Monumento al Abuelo Inmortal.

La Facultad de Derecho de la UBA.

La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

La Facultad de Ingeniería de la UBA.

La Basílica Nuestra Señora de Buenos Aires.

El proyecto para iluminar 85 monumentos históricos en la Ciudad. Gobierno de la Ciudad.

Las 37 iglesias que serán iluminadas por primera vez

Uno de los puntos destacados del proyecto es la intervención sobre 37 iglesias y basílicas distribuidas en distintos barrios porteños.

De ese total, 33 nunca tuvieron una iluminación especialmente diseñada para resaltar sus fachadas, por lo que serán iluminadas por primera vez.

La iniciativa cobra además una relevancia particular por la presencia de edificios religiosos vinculados con la historia del Papa Francisco y por la próxima visita del papa León XIV a la Argentina.

Las iglesias que marcaron la vida del Papa Francisco

Entre los edificios incluidos se encuentran la Basílica María Auxiliadora y San Carlos y la Basílica de San José de Flores, dos lugares que tuvieron un significado especial en la vida de Jorge Bergoglio.

En la primera fue bautizado, mientras que en la segunda, según relató en distintas oportunidades, encontró su vocación religiosa.

La incorporación de estos templos al plan permitirá destacar durante la noche dos edificios que forman parte de la historia religiosa y cultural de Buenos Aires.

El proyecto para iluminar 85 monumentos históricos en la Ciudad. Gobierno de la Ciudad.

También renovarán la iluminación del Planetario

El proyecto no se limita a edificios históricos y religiosos. También contempla la modernización de las luminarias del Planetario Galileo Galilei, ubicado en el Parque Tres de Febrero.

Los trabajos incluyen la renovación de los focos de la cúpula y la instalación de nuevos proyectores destinados a iluminar la base de la estructura.

Algunas de las intervenciones previstas ya fueron terminadas, mientras que otras se encuentran actualmente en ejecución o están programadas para los próximos meses.

El proyecto para iluminar 85 monumentos históricos en la Ciudad. Gobierno de la Ciudad.

Los otros íconos de Buenos Aires que ya tienen iluminación especial

El nuevo proyecto forma parte de una estrategia que el Gobierno porteño viene desarrollando para transformar la imagen nocturna de distintos puntos emblemáticos de la Ciudad.

Durante el último año, la iluminación del Teatro Colón y de la Torre de la Ciudad marcó dos de los principales hitos. En el caso de la torre, se incorporó por primera vez iluminación decorativa en toda su estructura, visible desde distintos puntos de Buenos Aires.

Además, la Ciudad cuenta con un circuito de monumentos e íconos que pueden iluminarse con diferentes colores y efectos para acompañar efemérides, homenajes y fechas especiales.

Entre ellos se encuentran el Obelisco, la Floralis Genérica, el Puente de la Mujer, la Torre de la Ciudad y el Planetario.

Buenos Aires busca transformar su paisaje nocturno

Con la iluminación de estas 85 fachadas y monumentos, Buenos Aires busca darle una nueva dimensión a su patrimonio arquitectónico y cultural.

La iniciativa apunta no solo a embellecer la Ciudad durante la noche, sino también a generar recorridos urbanos más atractivos, mejorar la iluminación del espacio público y poner en valor edificios que forman parte de la historia cotidiana de los porteños.

Así, calles, iglesias, monumentos y edificios históricos comenzarán a tener un nuevo protagonismo después del atardecer, con una propuesta que busca convertir el patrimonio porteño en parte central del paisaje nocturno de todos los barrios.