El Nokia 1100, uno de los celulares más vendidos de todos los tiempos, vuelve a estar en el centro de la conversación en 2026.

Aunque no se trata de un regreso exacto del histórico modelo, una nueva propuesta de HMD recupera varias de las características que convirtieron a este teléfono en un verdadero ícono.

El nuevo Nokia 300 Charge apuesta por la misma filosofía que hizo famoso a su antecesor: un equipo sencillo, resistente y pensado para durar. Y, aunque muchos esperaban volver a jugar con el Snake, el juego de la viborita, esa no sería la función que marcará este regreso.

La característica más destacada está en su batería de larga duración, una de las cualidades más recordadas del Nokia 1100. A esto se suma otra función simple pero muy valorada por los usuarios: la linterna, un elemento que forma parte de la esencia práctica de estos celulares.

Nokia recupera el espíritu del histórico 1100 con un nuevo celular básico que se destaca por su batería, resistencia y linterna.

¿Vuelve el juego de la viborita? La gran duda sobre el nuevo Nokia

Una de las grandes dudas que genera el regreso de los celulares básicos de Nokia es si también volverá una de las funciones más recordadas por los usuarios: Snake, el clásico juego de la viborita.

Sin embargo, por ahora no está confirmado que el Nokia 300 Charge incluya Snake, ni en su versión actual ni en futuras versiones.

En el Nokia 1100 original, Snake era uno de los grandes atractivos del equipo y permitía jugar sin conexión a internet, en una época en la que los celulares tenían funciones mucho más simples. La culebrita se convirtió así en uno de los juegos más asociados a la marca y quedó en la memoria de toda una generación.

Aunque el nuevo Nokia 300 Charge recupera parte de ese espíritu con una batería de gran autonomía y una práctica linterna, quienes esperaban volver a jugar a la clásica viborita tendrán que esperar.

Un celular básico con una batería que promete durar más de 40 días

El Nokia 300 Charge fue diseñado para priorizar la autonomía y la simplicidad por encima de las funciones de un smartphone. Cuenta con una pantalla de 2,4 pulgadas, procesador Unisoc SC6531E, 4 MB de memoria RAM y 4 MB de almacenamiento interno, ampliable mediante una tarjeta microSD de hasta 32 GB.

Su principal atractivo es la batería extraíble de 3.700 mAh, la de mayor capacidad instalada por HMD en un teléfono básico. Además, incorpora una potente linterna LED y mantiene características que buscan recordar a los clásicos celulares de la marca.

El Nokia 300 Charge apuesta por una batería de 3.700 mAh, una linterna potente y más de 40 días de autonomía HDM

Sin internet ni redes sociales: la apuesta por volver a lo esencial

Según trascendió, el dispositivo no ofrece acceso a internet, aplicaciones ni cámaras de alta resolución . Su conectividad está limitada a redes 2G, por lo que solo puede utilizarse en lugares donde esa infraestructura todavía continúa operativa.

También cuenta con radio FM, conector para auriculares de 3,5 milímetros y un sistema pensado para quienes buscan alejarse de las distracciones de los teléfonos inteligentes y volver a utilizar el celular principalmente para llamadas, mensajes y funciones básicas.

También puede cargar otros dispositivos gracias a una función inesperada

Una de las novedades del Nokia 300 Charge es que su gran batería puede utilizarse para recargar otros dispositivos electrónicos. A través de su puerto USB-C de 10 vatios, el teléfono funciona como una especie de batería portátil.

Para activar la carga inversa, el equipo incorpora un botón físico ubicado en uno de los laterales. De esta manera, el usuario puede compartir la energía almacenada sin necesidad de ingresar a configuraciones o menús.