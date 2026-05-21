Un fenómeno meteorológico poco común, denominado “El Niño Godzilla”, se está formando en el Océano Pacífico y los expertos estiman que podría impulsar las temperaturas globales hasta niveles récord desde finales de 2026 y durante 2027.

Las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico central han incrementado más rápido de lo habitual, superando los umbrales que se utilizan para identificar las condiciones iniciales del fenómeno conocido como El Niño.

Un fenómeno meteorológico poco común, denominado “El Niño Godzilla”, se está formando en el Océano Pacífico. (Imagen ilustrativa) ChatGPT

Esta fase climática tiende a producirse entre dos y tres veces por década y puede provocar picos de altas temperaturas a nivel global, junto con patrones atípicos de lluvias que tendrán consecuencias directas sobre millones de personas en distintos continentes.

Por qué el “Niño Godzilla” amenaza al Pacífico con sequías e inundaciones extremas

Cuando El Niño desplaza la región con mayor actividad de tormentas convectivas hacia el Pacífico central, esa zona se vuelve más lluviosa, pero provoca sequía en el Pacífico occidental —Indonesia y Filipinas— y un mayor riesgo de sequía en lugares más alejados, como India y Australia.

Un patrón similar ocurre en el océano Índico, que comúnmente ocasiona una estación seca y árida por un largo período de tiempo en Indonesia y Australia, lo que lo convierte en caldo de cultivo para incendios y sequías. Fue precisamente Jakarta, la capital indonesia, quien le puso nombre al fenómeno.

Los fenómenos podrían distribuirse de la siguiente manera:

Sequías prolongadas en Indonesia, Filipinas, India y Australia

Mayor riesgo de incendios forestales en el Pacífico occidental

Inundaciones en costas de Ecuador, Perú, México y Estados Unidos

Temperaturas globales que podrían romper récords históricos

El Niño tiende a elevar las temperaturas medias mundiales y a aumentar los fenómenos extremos. Foto: Gemini (Ilustración).

Qué regiones sufrirán inundaciones y tormentas por el “Niño Godzilla” en 2026 y 2027

El fenómeno también provoca condiciones más húmedas con mayor riesgo de inundaciones en algunas regiones, como las costas de Ecuador y Perú, así como en partes de Estados Unidos y México.

El contraste entre zonas castigadas por la sequía y otras golpeadas por lluvias torrenciales es una de sus marcas distintivas.

En América del Norte, las consecuencias podrían traducirse en un mayor riesgo de tormentas intensas a finales del año, que podrían traer consigo olas de calor inusuales para la época y lluvias torrenciales, lo que aumentaría el riesgo de inundaciones repentinas y daños causados por las tormentas.