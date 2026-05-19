Las señales sobre un posible fenómeno de El Niño fuerte volvieron a encender las alarmas climáticas internacionales. Nuevos informes muestran que el calentamiento del océano Pacífico tropical avanza más rápido de lo esperado y que los próximos meses podrían traer eventos extremos.

Las proyecciones más recientes de organismos como la NOAA y Copernicus indican que el fenómeno podría consolidarse durante 2026 con una intensidad muy superior a la habitual.

En paralelo, los modelos climáticos ya empiezan a detectar escenarios compatibles con lluvias excepcionales, olas de calor más intensas y temperaturas globales por encima de los valores normales en distintas regiones del planeta.

Alerta por El Niño fuerte: la probabilidad de un fenómeno extremo ya supera el 70 %

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) elevó las probabilidades de formación de El Niño para los próximos meses.

Según el último reporte, existe un 82 % de probabilidad de que el fenómeno se desarrolle entre mayo y julio de 2026.

Según el último reporte, existe un 82 % de probabilidad de que el fenómeno se desarrolle entre mayo y julio de 2026. (Imagen ilustrativa) ChatGPT

Además, el pronóstico de intensidad actualizado muestra que las chances de un evento “fuerte a muy fuerte” ya alcanzan casi el 70 % para el trimestre noviembre-enero.

La principal región de monitoreo, conocida como Niño 3.4, registró anomalías de temperatura cercanas al umbral oficial de El Niño.

Los especialistas también detectaron:

Temperaturas oceánicas cada vez más elevadas

Anomalías de +0,4 °C en la superficie del mar

Agua subsuperficial con hasta +6 °C

Mayor actividad atmosférica sobre el Pacífico

Señales crecientes de acoplamiento océano-atmósfera

Los modelos climáticos advierten por lluvias extremas y temperaturas insoportables

El Servicio de Cambio Climático Copernicus reforzó las advertencias tras publicar nuevas simulaciones estacionales sobre el comportamiento del Pacífico tropical.

Más de la mitad de los modelos climáticos internacionales proyectan anomalías superiores a +2,5 °C hacia finales de 2026 en la región Niño 3.4.

Ese nivel de calentamiento es considerado extremadamente alto y suele asociarse con algunos de los eventos de El Niño más intensos registrados en las últimas décadas.

Entre los modelos que coinciden en este escenario aparecen:

ECMWF

GEFS

Modelos multimodelo de Copernicus

Simulaciones climáticas internacionales estacionales

Los expertos remarcan que todavía existe incertidumbre en las previsiones de largo plazo. Sin embargo, la coincidencia entre distintos sistemas meteorológicos internacionales comenzó a fortalecer las alertas climáticas.

Qué podría pasar con las lluvias y el calor durante El Niño 2026

Uno de los principales efectos asociados con El Niño suele ser el aumento de precipitaciones en distintas regiones de Sudamérica.

Las proyecciones para julio, agosto y septiembre ya muestran señales típicas del fenómeno sobre el sudeste sudamericano, con probabilidades elevadas de lluvias superiores a la media.

Los pronósticos actuales indican:

Entre 60 % y 70 % de chances de lluvias más intensas

Mayor riesgo de tormentas severas

Posibles inundaciones en algunas regiones

Más olas de calor extremas

Temperaturas globales más elevadas

Además, los especialistas advierten que El Niño puede potenciar eventos meteorológicos extremos en diferentes partes del mundo, incluyendo sequías prolongadas, lluvias torrenciales y períodos de calor persistente.

De todos modos, los organismos internacionales aclaran que un evento intenso no siempre implica automáticamente impactos catastróficos, aunque sí aumenta considerablemente la probabilidad de que aparezcan fenómenos climáticos severos.