El Niño tiende a elevar las temperaturas medias mundiales y a aumentar los fenómenos extremos. Foto: Gemini (Ilustración).

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) alertó esta semana por la anomalía relativa de la temperatura de la superficie del mar (TSM) en la región principal de monitoreo, conocida como Niño 3.4.

En ese sentido, detalló que el océano Pacífico alcanzó el umbral de El Niño por primera vez desde mediados de marzo, cuando el evento de La Niña perdió su forma.

¿Qué implica el fenómeno de El Niño?

Para poder entender estos hallazgos, es importante recordar en qué consiste el fenómeno de El Niño. La explicación más corta y sencilla indica que se trata de un evento climático caracterizado principalmente por el calentamiento inusual y anómalo en las aguas superficiales en el océano Pacífico.

Esto puede provocar sequías extremas en unas regiones e inundaciones, lluvias torrenciales y temperaturas más templadas en zonas como Argentina y el sur de América.

Previsión climática de precipitaciones del conjunto multimodelo de Copernicus para julio, agosto y septiembre, con especial atención a Sudamérica. Créditos: Elaborado por Meteored/Fuente: Copernicus/ECMWF.

¿Qué significa el hallazgo de la NOAA?

Los modelos climáticos del Instituto Internacional de Investigación (IRI), de la Universidad de Columbia (EE.UU.), no solo aumentaron las anomalías proyectadas de la temperatura superficial del mar (TSM) a alrededor de 2,3 °C, sino que también adelantaron el pico del evento.

Es así que lo calculan para el invierno argentino, es decir, en el trimestre julio-agosto-septiembre. El pronóstico de precipitaciones muestra signos clásicos de El Niño para la zona de Argentina, con una probabilidad del 60-70 % de lluvias superiores a la media.

¿Por qué se espera un Súper Niño?

La denominación de “Súper Niño” no es casual. El pronóstico de probabilidad de intensidad de este fenómeno es de “fuerte a muy fuerte” y aumentó en comparación con abril.

Sin embargo, hay que aclarar que esto no implica automáticamente impactos proporcionalmente mayores en el tiempo y el clima, como especifican desde el sitio web especializado Meteored.

En general, los eventos intensos aumentan la probabilidad de que se produzcan patrones clásicos asociados con El Niño, pero los efectos regionales dependen de varios factores atmosféricos.