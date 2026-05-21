A horas de la entrada en vigencia del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, el Gobierno envió una aclaración operativa a cámaras empresarias y despachantes de aduana para ordenar la implementación del nuevo régimen y responder a una serie de dudas que persistían en el sector privado sobre la forma de declarar importaciones y exportaciones bajo el nuevo esquema preferencial.

La comunicación fue remitida por la Dirección Técnica de Aduana al Centro de Despachantes de Aduana, la Cámara de Importadores y la Cámara de Exportadores, luego de varios días de consultas vinculadas a la operatoria práctica del acuerdo.

Fuentes privadas señalaron que, pese a las capacitaciones previas y al análisis técnico del tratado, todavía existían interrogantes sobre aspectos centrales del funcionamiento del sistema aduanero.

Entre ellos, cómo debían declararse los despachos en el sistema informático, si la liquidación iba a ser automática o por autoliquidación, qué tratamiento tendría el acuerdo en el Sistema María y qué documentación de origen sería exigida para acceder a las preferencias arancelarias.

Imagen ilustrativa (El Cronista)

“Había diferentes tipos de consultas e inquietudes que no estaban del todo resueltas, más que nada operativas”, explicaron desde el sector.

Mercosur UE: las aclaraciones de Aduana

También indicaron que la posibilidad de que el acuerdo comenzara a regir el 1 de mayo tomó “por sorpresa” a muchos operadores, especialmente luego de las presentaciones realizadas en Europa para frenar su puesta en marcha.

En ese contexto, el correo enviado por Aduana justo en el inicio del acuerdo fue interpretado como una señal clave para destrabar la implementación .

Según destacaron desde las cámaras, la aclaración “esclareció muchísimo” la operatoria inicial, aunque todavía persisten algunas dudas puntuales que ya fueron elevadas al área de cupos de origen.

Un relevamiento de la consultora CIEN que dirige Gustavo Scarpetta expuso el bajo nivel de preparación del sector privado frente al nuevo escenario comercial.

Según la encuesta realizada a 190 empresas y especialistas vinculados al comercio exterior, apenas el 10% conoce en detalle el cronograma de desgravación arancelaria del acuerdo, mientras que casi seis de cada diez compañías todavía no implementan medidas concretas de adaptación pese a la inminente entrada en vigencia del esquema Mercosur-UE.

Cupos y Tasa de Estadística

En el mensaje, el Gobierno remarcó dos aspectos centrales para la aplicación del acuerdo.

Por un lado, precisó que los cupos administrados por la Argentina —correspondientes a la categoría de desgravación 15V— serán controlados por la Sección Cupos de Origen, bajo la normativa vigente de ARCA.

La UE suspende el acuerdo con el Mercosur para que lo revise el Tribunal de Justicia europeo (foto: archivo)

En tanto, para el resto de los contingentes arancelarios deberá tramitarse una licencia de importación ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que tendrá que declararse al momento del registro de la destinación de importación para acceder al trato preferencial.

Por otro lado, Aduana aclaró el mecanismo de liquidación. Las mercaderías sujetas a cupos, ya sean administrados por la Argentina o por el Mercosur, tendrán liquidación automática. Para el resto de las mercaderías, en cambio, el declarante deberá realizar una autoliquidación transitoria bajo el código LML.

La comunicación oficial también puso el foco en un punto sensible para los operadores: la Tasa de Estadística. Aunque el acuerdo Mercosur-UE prevé su eliminación gradual en un plazo de hasta tres años, el Gobierno aclaró que por el momento el tributo sigue vigente y debe liquidarse normalmente.

Además, en todos los casos deberá declararse el código de acuerdo “MERCOSUR-UE” para acceder al esquema preferencial.