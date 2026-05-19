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En la antesala del feriado del lunes 25 de mayo, uno de los más esperados del mes, los argentinos se encuentran a la expectativa de la llegada de un nuevo descanso obligatorio para el próximo viernes.
El calendario de feriados tiene marcado una jornada de receso de actividades para un sector de la población, que podrá disfrutar de un nuevo fin de semana largo.
La medida ya fue confirmada oficialmente y beneficiará a trabajadores, estudiantes y empleados públicos de una localidad bonaerense por una celebración tradicional que moviliza cada año a gran parte de la comunidad.
Confirmaron un feriado el viernes 22 de mayo y habrá un fin de semana largo
El nuevo feriado del viernes 22 de mayo fue decretado para la localidad bonaerense de Coronel Brandsen.
La fecha corresponde a la celebración patronal de Santa Rita de Casia, una de las conmemoraciones más importantes de la ciudad.
Gracias a la cercanía con el feriado nacional del lunes 25 de mayo, muchas personas podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso.
El esquema quedará de la siguiente manera:
- Viernes 22 de mayo: feriado local.
- Sábado 23 de mayo: fin de semana.
- Domingo 24 de mayo: fin de semana.
- Lunes 25 de mayo: feriado nacional por la Revolución de Mayo
La medida alcanzará principalmente a:
- Trabajadores municipales
- Empleados públicos locales
- Instituciones educativas
- Parte del sector privado adherido al asueto local
Nuevo feriado el viernes 22 de mayo por celebración patronal: cómo se celebra
El motivo del feriado está relacionado con la celebración de Santa Rita de Casia, considerada por la tradición católica como la “santa de los casos imposibles”. Cada año, Coronel Brandsen organiza actividades religiosas y culturales en honor a su patrona.
Con el paso de los años, la fecha se convirtió en una de las celebraciones más representativas de la identidad local y reúne tanto a vecinos como a visitantes de localidades cercanas.
Entre las actividades más habituales aparecen:
- Misas y procesiones
- Encuentros comunitarios
- Ferias gastronómicas y culturales
- Eventos organizados por instituciones locales
Calendario de feriados 2026: cuáles serán los próximos fines de semana largos
Después del descanso de mayo, el calendario 2026 todavía tendrá varios feriados nacionales que podrían generar nuevos fines de semana largos en distintos puntos del país.
Entre las fechas inamovibles más importantes figuran:
- Lunes 25 de mayo: Revolución de Mayo.
- Sábado 20 de junio: Día de la Bandera.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Además, también habrá feriados trasladables que podrían modificar el calendario turístico y laboral:
- Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes
- Paso a la Inmortalidad de José de San Martín
- Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Día de la Soberanía Nacional