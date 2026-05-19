Se confirmó un nuevo feriado en Argentina y será el próximo 22 de mayo.

En la antesala del feriado del lunes 25 de mayo, uno de los más esperados del mes, los argentinos se encuentran a la expectativa de la llegada de un nuevo descanso obligatorio para el próximo viernes.

El calendario de feriados tiene marcado una jornada de receso de actividades para un sector de la población, que podrá disfrutar de un nuevo fin de semana largo.

La medida ya fue confirmada oficialmente y beneficiará a trabajadores, estudiantes y empleados públicos de una localidad bonaerense por una celebración tradicional que moviliza cada año a gran parte de la comunidad.

Habrá un nuevo feriado antes del Día de la Patria. (Foto: Archivo)

Confirmaron un feriado el viernes 22 de mayo y habrá un fin de semana largo

El nuevo feriado del viernes 22 de mayo fue decretado para la localidad bonaerense de Coronel Brandsen .

La fecha corresponde a la celebración patronal de Santa Rita de Casia, una de las conmemoraciones más importantes de la ciudad.

Gracias a la cercanía con el feriado nacional del lunes 25 de mayo, muchas personas podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso.

El esquema quedará de la siguiente manera:

Viernes 22 de mayo : feriado local.

Sábado 23 de mayo : fin de semana.

Domingo 24 de mayo : fin de semana.

Lunes 25 de mayo: feriado nacional por la Revolución de Mayo

La medida alcanzará principalmente a:

Trabajadores municipales

Empleados públicos locales

Instituciones educativas

Parte del sector privado adherido al asueto local

Nuevo feriado el viernes 22 de mayo por celebración patronal: cómo se celebra

El motivo del feriado está relacionado con la celebración de Santa Rita de Casia, considerada por la tradición católica como la “santa de los casos imposibles”. Cada año, Coronel Brandsen organiza actividades religiosas y culturales en honor a su patrona.

Con el paso de los años, la fecha se convirtió en una de las celebraciones más representativas de la identidad local y reúne tanto a vecinos como a visitantes de localidades cercanas.

Entre las actividades más habituales aparecen:

Misas y procesiones

Encuentros comunitarios

Ferias gastronómicas y culturales

Eventos organizados por instituciones locales

Calendario de feriados 2026: cuáles serán los próximos fines de semana largos

Después del descanso de mayo, el calendario 2026 todavía tendrá varios feriados nacionales que podrían generar nuevos fines de semana largos en distintos puntos del país.

Entre las fechas inamovibles más importantes figuran:

Lunes 25 de mayo : Revolución de Mayo.

Sábado 20 de junio : Día de la Bandera.

Jueves 9 de julio : Día de la Independencia.

Martes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Además, también habrá feriados trasladables que podrían modificar el calendario turístico y laboral: