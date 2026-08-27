Se aproxima el diluvio del año este jueves 27 de agosto.

Un fuerte cambio en las condiciones del tiempo afectará este jueves 27 de agosto a distintos sectores de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. El alerta estará vigente durante toda la jornada y contempla la posibilidad de tormentas, lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas de viento.

El fenómeno alcanzará prácticamente toda la provincia de Buenos Aires, con excepción del sur, además de localidades del sur santafesino y distintos puntos de Entre Ríos. La situación tenderá a mejorar durante el viernes, cuando se espera un escenario meteorológico más estable.

Alerta por tormentas en Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires será una de las áreas más extensas alcanzadas por el alerta. Prácticamente todo el territorio bonaerense, a excepción del sector sur, podría registrar tormentas y lluvias durante este jueves.

El fenómeno también podría estar acompañado por ráfagas de viento y posible caída de granizo, especialmente durante los períodos de mayor actividad.

Por tratarse de un alerta vigente durante toda la jornada, se recomienda seguir las actualizaciones del pronóstico y los avisos emitidos por los organismos oficiales.

Alerta por tormentas en Buenos Aires. Foto: Foco Uy

Qué zonas de Santa Fe están bajo alerta

En Santa Fe, el alerta se concentra principalmente en el sur de la provincia. Entre las localidades alcanzadas aparecen Venado Tuerto, Melincué, Casilda y Rosario.

Durante el jueves se esperan condiciones inestables, con posibilidad de tormentas, lluvias, granizo y fuertes ráfagas de viento.

La intensidad de las precipitaciones y las tormentas podría variar a lo largo del día, por lo que será importante mantenerse informado ante eventuales cambios en el pronóstico.

Entre Ríos también tendrá una jornada inestable

El alerta también comprende distintos sectores de Entre Ríos. Entre las localidades incluidas se encuentran Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Concordia.

En estos puntos se prevén tormentas y lluvias durante el jueves, con la posibilidad de que algunas sean acompañadas por ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

Cómo seguirá el tiempo el viernes en Buenos Aires

El escenario meteorológico comenzará a cambiar después del jueves. Para el viernes 28 de agosto se espera una mejora general de las condiciones, con una disminución de la inestabilidad y de la probabilidad de precipitaciones.

De esta manera, el jueves será la jornada de mayor atención por el avance del sistema de tormentas, mientras que durante el viernes las condiciones tenderán progresivamente a estabilizarse.