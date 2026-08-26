Pensó que era oro, la llevó a su casa y la guardó durante años: descubrió que era un meteorito de 4.600 millones de años

Un insólito descubrimiento sacudió al ámbito científico tras revelarse la verdadera naturaleza de una pesada roca que permaneció guardada en una vivienda particular durante años.

El hallazgo se produjo en Australia, cuando un hombre que rastreaba el terreno con un detector de metales encontró una pieza de apariencia inusual y de un peso muy superior al de las piedras convencionales de la zona.

Convencido de que había dado con una pepita de oro de gran tamaño, el prospector trasladó el ejemplar a su domicilio e intentó abrirlo por diversos medios .

Sin embargo, ni las sierras para corte de roca, ni las amoladoras, ni los ácidos ni los golpes de martillo lograron siquiera fracturar la superficie del objeto, que terminó arrumbado en una estantería ante la imposibilidad de romperlo.

La inspección en el Museo de Melbourne y sus rasgos físicos

El enigma comenzó a destrabarse cuando el dueño de la pieza decidió acercarla al Museo de Melbourne para que fuera analizada por geólogos y expertos en la materia.

Tras las primeras evaluaciones, los especialistas determinaron que la roca de 17 kilos no se había originado en la Tierra, identificándola formalmente como un meteorito bautizado con el nombre de Maryborough, en honor a la localidad donde fue desenterrado.

El ejemplar presentaba en su corteza hendiduras y marcas conocidas como regmagliptos, moldeadas por el roce a extrema velocidad y las elevadas temperaturas al atravesar la atmósfera terrestre.

Pensó que era oro, la llevó a su casa y la guardó durante años: descubrió que era un meteorito de 4.600 millones de años

Este proceso de fusión parcial generó una capa exterior refractaria, lo que explicó por qué ninguna de las herramientas hogareñas pudo alterar la estructura de la pieza .

Un testigo del origen del Sistema Solar

Los análisis de laboratorio clasificaron a la roca como una condrita ordinaria H5, un tipo de meteorito caracterizado por albergar en su interior cóndrulos , pequeñas gotas minerales petrificadas.

Estas estructuras se formaron durante las etapas iniciales de la evolución espacial, por lo que conservan información inestimable sobre los componentes presentes en el universo antes del surgimiento de los planetas.

Los estudios dataron la antigüedad del meteorito en aproximadamente 4.600 millones de años, lo que ubica su nacimiento en los orígenes mismos del Sistema Solar .

Según las hipótesis científicas, la masa rocosa se habría desprendido del cinturón de asteroides situado entre Marte y Júpiter tras una colisión masiva, vagando por el espacio antes de impactar contra el suelo terrestre, donde permaneció oculto entre 100 y 1.000 años.

Su valor científico e impacto en la comunidad

Más allá de la anécdota del buscador que creyó haber encontrado una fortuna en metal precioso, el hallazgo posee una relevancia astronómica fundamental.

La conservación casi intacta de sus minerales permite a los investigadores reconstruir las condiciones químicas de la nebulosa solar primordial y comprender de qué manera interactúan los cuerpos celestes a lo largo de los milenios .

El caso de la roca Maryborough se convirtió en un hito para los especialistas del Museo de Melbourne, quienes destacaron lo infrecuente que resulta dar con meteoritos de semejante envergadura.