Se acerca el diluvio de agosto el jueves 27 y viernes 28: esperan tormentas con lluvias intensas, caída de granizo y ráfagas de viento superiores a los 70 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Conagua, mantiene para el jueves 27 y viernes 28 de agosto un pronóstico de lluvias fuertes a muy fuertes en distintas regiones de México. El organismo advierte que las precipitaciones pueden presentarse junto con descargas eléctricas y caída de granizo.

Para el jueves, se esperan lluvias de 50 a 75 milímetros en zonas de Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. También se pronostican precipitaciones de 25 a 50 milímetros en entidades como Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Quintana Roo.

Jueves 27: lluvias fuertes y viento

El panorama también contempla intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla. En otras regiones del país se prevén lluvias aisladas.

En cuanto al viento, el SMN pronostica rachas de 50 a 70 km/h en zonas del golfo de California, Sonora, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En otras entidades se esperan rachas de entre 30 y 60 km/h.

Se acerca el diluvio de agosto el jueves 27 y viernes 28: esperan tormentas con lluvias intensas, caída de granizo y ráfagas de viento superiores a los 70 km/h. SMN

Viernes 28: continúa el riesgo de tormentas

Para el viernes 28, las lluvias más intensas se concentrarían en Sinaloa, Oaxaca y Veracruz, donde podrían alcanzar entre 50 y 75 milímetros. También se esperan precipitaciones de 25 a 50 milímetros en Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla continuarían los intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros. Para ese día, el SMN prevé además rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el Istmo de Tehuantepec.

El organismo explica que este escenario está relacionado con la interacción de distintos sistemas atmosféricos, entre ellos el monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas, vaguadas y la onda tropical número 31.

Las lluvias fuertes y muy fuertes podrían provocar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas, incremento de los niveles de ríos y arroyos y deslaves. Las rachas de viento también podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Importante: aunque el título menciona ráfagas superiores a 70 km/h, el pronóstico consultado del SMN para el 27 y 28 de agosto establece rachas de hasta 70 km/h en las zonas señaladas. Por eso, no es correcto afirmar en el texto que se esperan vientos superiores a esa velocidad.