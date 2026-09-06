Después de varios días marcados por temperaturas muy bajas, Misiones se prepara para un fuerte cambio en las condiciones meteorológicas. El frío dará paso a un escenario de mayor inestabilidad, con lluvias y tormentas que podrían intensificarse desde el 7 de septiembre y complicar el comienzo de la semana en distintos puntos de la provincia.

El descenso térmico tendrá sus registros más bajos durante las primeras jornadas, con mínimas que podrían ubicarse cerca de los 3°C en algunas localidades. Sin embargo, el panorama cambiará rápidamente: las temperaturas comenzarán a recuperarse y, con el avance de los días, aumentará la probabilidad de precipitaciones y tormentas.

Alerta meteorológica en Misiones: tras varios días de frío intenso, se espera un rápido ascenso de las temperaturas y la llegada de lluvias y tormentas que podrían complicar el comienzo de la semana. Shutterstock

¿Cuándo llegan las lluvias y tormentas a Misiones?

El cambio de tiempo comenzará a hacerse evidente desde el lunes 7 de septiembre, cuando el frío pierda protagonismo y empiece a aumentar la inestabilidad. Para el miércoles 9 de septiembre, las condiciones podrían desmejorar aún más, con mayor presencia de chaparrones y tormentas.

El escenario será especialmente inestable hacia el jueves 10 de septiembre, cuando podrían registrarse lluvias de mayor intensidad y acumulados importantes de agua.

¿Qué zonas de Misiones podrían recibir las lluvias más fuertes?

La zona norte de Misiones aparece como una de las áreas que podría recibir los mayores efectos del temporal. Allí se prevén lluvias y tormentas potencialmente fuertes, con acumulados que podrían generar complicaciones en distintos sectores.

El avance de las precipitaciones estará acompañado por un marcado aumento de la nubosidad y condiciones meteorológicas cambiantes, por lo que será importante seguir las actualizaciones oficiales durante los próximos días.

¿Cómo estará el tiempo después del frío extremo?

El descenso térmico tendrá un rápido final. Tras las mínimas cercanas a 3°C, las temperaturas comenzarán a subir y podrían alcanzar valores próximos a los 25°C el martes y hasta 28°C el miércoles.

Este repunte térmico será uno de los factores que acompañarán el cambio de escenario: de los amaneceres muy fríos y la posibilidad de heladas débiles se pasará a jornadas más cálidas, húmedas e inestables, con lluvias y tormentas que podrían ganar intensidad hacia el final de la semana.