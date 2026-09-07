Una fuerte amenaza meteorológica vuelve a activar alerta roja en la Patagonia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por un episodio de lluvias intensas y persistentes en zonas cordilleranas de Río Negro y Neuquén, que podría dejar acumulados extraordinarios durante la madrugada del miércoles 9 de septiembre.

El fenómeno estará marcado por la interacción de un sistema de baja presión proveniente de las costas de Chile con una masa de aire húmedo, una combinación que favorecerá precipitaciones abundantes y persistentes.

Según el organismo, se esperan acumulados de entre 60 y 100 milímetros, aunque en algunos sectores podrían alcanzar los 150 mm de manera localizada.

Alerta roja por lluvias: qué zonas de Río Negro y Neuquén están en riesgo

El SMN elevó el nivel de alerta a rojo para la madrugada del miércoles 9 de septiembre debido a la intensidad y persistencia de las precipitaciones. El fenómeno afectará principalmente a la región cordillerana de Río Negro y Neuquén, donde se esperan los mayores acumulados.

Durante la mañana del miércoles se prevé una mejora leve de las condiciones. Sin embargo, el alerta continuará en distintos niveles durante el resto de la jornada, primero en naranja hasta el mediodía y luego en amarillo hasta la noche.

Alerta roja por lluvias en Río Negro y Neuquén: el SMN prevé hasta 150 mm de agua durante el temporal del miércoles 9 de septiembre. Shutterstock / Composición Canva

Lluvias extremas: podrían caer hasta 150 mm en pocas horas

Los especialistas anticiparon acumulados de entre 60 y 100 milímetros , aunque en determinados puntos podrían alcanzar los 150 mm. La cantidad de agua prevista, sumada a la persistencia del fenómeno, podría generar complicaciones en zonas bajas y cercanas a cursos de agua.

En los sectores de mayor altura, además, no se descarta que el evento pueda presentarse como nieve o una mezcla de precipitación sólida y líquida, por lo que las condiciones de circulación también podrían verse afectadas.

El SMN lanzó una advertencia urgente: qué hacer durante el temporal

Ante la alerta roja, el organismo público recomendó salir únicamente si es imprescindible y seguir las instrucciones de las autoridades locales. También pidió mantenerse alejado de ríos, arroyos y zonas inundables, y evitar ingresar con vehículos a calles anegadas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran limpiar desagües y sumideros, cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda, identificar zonas seguras y preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín, linterna y radio a pilas.