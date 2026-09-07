El organismo advirtió que las tormentas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo y fuertes rachas de viento, además de provocar encharcamientos, inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias muy fuertes a intensas entre el martes 8 y el jueves 10 de septiembre. Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Puebla y Veracruz aparecen entre las entidades con mayor probabilidad de precipitaciones.

El organismo advirtió que las tormentas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo y fuertes rachas de viento , además de provocar encharcamientos, inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.

El organismo advirtió que las tormentas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo y fuertes rachas de viento, además de provocar encharcamientos, inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Un fuerte diluvio azotará al país por 72hs: ¿Cuáles son los estados que tendrán lluvias intensas?

Durante las próximas 72 horas, el monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas favorecerán lluvias fuertes en distintas regiones de México. El SMN anticipa precipitaciones puntuales intensas en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Puebla y Veracruz.

El martes 8 de septiembre, Jalisco, Veracruz y Puebla podrían recibir lluvias puntuales intensas, con acumulados de 75 a 150 milímetros.

Para el miércoles 9, el mayor impacto se concentrará en Sinaloa y Nayarit, donde las precipitaciones podrían alcanzar nuevamente entre 75 y 150 milímetros. Jalisco y Veracruz también tendrán lluvias fuertes a muy fuertes.

El jueves 10, las lluvias intensas se trasladarán principalmente hacia Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, mientras que Nayarit y Jalisco mantendrán precipitaciones intensas.

Granizo y fuertes ráfagas de viento

El pronóstico señala que las lluvias podrán presentarse junto con tormentas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento. En varias zonas del noroeste, las ráfagas podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que algunos puntos tendrán rachas de hasta 70 km/h.

También se prevé oleaje elevado en diferentes costas del Pacífico. El miércoles y jueves podría alcanzar entre 1.5 y 2.5 metros en sectores de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y otros estados costeros.

El SMN pidió tomar precauciones ante los posibles efectos de las tormentas, ya que las precipitaciones intensas pueden ocasionar incrementos en ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Las rachas fuertes también podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

El calor seguirá en el norte de México

Aunque se espera un periodo de lluvias intensas, el calor continuará en varias regiones del país. El SMN mantiene una onda de calor en Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas, con temperaturas que podrían alcanzar entre 40 y 45 °C en diferentes sectores.

Para el miércoles y jueves también se pronostican temperaturas superiores a 45 °C en el noreste de Baja California, mientras que Sonora y Sinaloa podrían registrar máximas de entre 40 y 45 °C.

Así, México tendrá durante este periodo un marcado contraste entre lluvias intensas, tormentas y fuertes vientos, pero también temperaturas extremas en algunas zonas del norte. El SMN mantiene bajo vigilancia la evolución de estos sistemas meteorológicos durante los próximos días.