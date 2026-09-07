Globant lanzó Glob.AI, un modelo innovador que transforma la forma en que las empresas implementan inteligencia artificial (IA) sin comprometer la privacidad y la seguridad de sus datos. Este desarrollo busca abordar las preocupaciones sobre la gobernanza y la soberanía de datos, ofreciendo a las organizaciones una solución que garantiza trazabilidad y flexibilidad en el uso de la IA.

La llegada de este modelo, que combina servicios de alta calidad con un esquema de precios transparente, marca un cambio significativo en la adopción tecnológica de las empresas.

Una nueva forma de acceder a inteligencia artificial empresarial

El modelo Glob.AI permite a las organizaciones acceder a unidades de servicio conocidas como AI Pods, que cuentan con un conjunto de agentes de IA supervisados por expertos. Esta estructura elimina la necesidad de pagar por hora o por la cantidad de profesionales involucrados, ya que las empresas solo abonan según el resultado o consumo efectivamente obtenido. Este enfoque no solo simplifica el proceso de implementación, sino que también asegura una mayor eficiencia en el uso de recursos.

“La adopción tradicional de la IA podría generar un consumo de recursos que no siempre se traduce en resultados eficientes. Glob.AI busca solucionar esta problemática al ofrecer un modelo más inteligente y alineado con las necesidades reales de las empresas”, afirmó Martín Migoya, CEO de Globant. Esta afirmación ejemplifica cómo una estrategia centrada en resultados puede transformar la manera en que las empresas utilizan la tecnología.

Una estrategia orientada a resultados puede revolucionar el uso de la tecnología en las empresas. Fuente: Shutterstock khunkornStudio

Los beneficios concretos para las organizaciones

Las AI Pods de Globant permiten a las compañías acceder a IA agéntica y supervisada, lo que significa que los resultados se alinean con los objetivos estratégicos de cada organización. Este modelo radicalmente innovador se traduce en un incremento de al menos un 30% en la productividad en comparación con enfoques anteriores que combinaban ingenieros e IA. La seguridad y la gobernanza se abordan mediante la imposibilidad de que los datos del cliente sean utilizados para entrenar modelos externos, asegurando así la soberanía total sobre la información que manejan.

La capacidad de los AI Pods se mide en tokens, lo que permite una gestión más precisa de los recursos utilizados. Esto garantiza que las empresas tengan un control total sobre las inversiones realizadas en tecnología sin enfrentarse a costos ocultos o no planificados. El uso optimizado de IA facilita la creación de soluciones más inteligentes y escalables, impulsando así la innovación dentro de las organizaciones.

Contexto y tendencias en inteligencia artificial

La necesidad de una adopción más segura y eficiente de la inteligencia artificial se volvió cada vez más apremiante en el contexto actual de transformación digital. Las empresas están buscando maneras de incrementar su productividad y adaptarse a un entorno de trabajo en constante evolución, donde la innovación es clave. La implementación de Glob.AI no solo responde a estas necesidades, sino que también representa una importante tendencia hacia la personalización y la eficiencia en el uso de recursos tecnológicos.

Las organizaciones que se sumen al uso de Glob.AI podrán beneficiarse de procesos definidos y seguros. De este modo, se asegura un trabajo supervisado de calidad que cumple con los estándares requeridos en un entorno empresarial cada vez más digitalizado. Esta solución no solo cambia cómo funcionan los servicios de tecnología, sino que también define un nuevo camino hacia la modernización de los sistemas legados, haciendo que soluciones que antes parecían inviables sean ahora totalmente factibles.

A medida que más empresas adopten modelos como Glob.AI, se espera que la implementación de la inteligencia artificial no solo mejore la eficiencia operativa, sino que también genere un impacto positivo en la cultura organizacional, fomentando un entorno de innovación continua. La capacidad de construir y desplegar soluciones rápidas y efectivas a través de este modelo podría transformar significativamente el panorama del trabajo en los próximos años.