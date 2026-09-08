El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) anticipó tormentas y lluvias intensas sobre Florida para este martes 8 de septiembre, con riesgo de inundaciones repentinas concentrado en la costa este del estado. El organismo federal atribuyó el episodio a un frente frío detenido sobre el territorio estatal.

El Centro de Predicción Meteorológica (WPC) explicó en su análisis de corto plazo del lunes 7 que ese límite frontal perderá impulso antes de alcanzar la costa del Golfo. El estancamiento dejará tormentas dispersas sobre el Sureste, incluida Florida, durante los próximos días.

¿Qué anticipa el pronóstico de tormentas para Florida este martes?

Un sistema de alta presión fría avanza hacia el este del país y choca con la masa de aire caliente instalada sobre el centro del territorio. Ese contraste frena el frente sobre la península y sostiene la formación de tormentas jornada tras jornada.

El NWS ubicó el mayor peligro de inundaciones repentinas sobre la costa este del estado, donde las lluvias intensas pueden acumularse en poco tiempo. Se trata de un riesgo localizado, no de un evento generalizado en todo el territorio estatal.

Los principales peligros previstos para la jornada son:

Anegamiento urbano en zonas de drenaje deficiente

Acumulación rápida de agua en calles y pasos bajo nivel

Actividad eléctrica frecuente durante las tormentas

Ráfagas de viento en los núcleos más intensos

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) anticipó tormentas y lluvias intensas sobre Florida para este martes 8 de septiembre EFE

¿Cómo afecta esta situación y hacia dónde avanza el sistema?

El impacto inmediato recae sobre la circulación vehicular y los sectores bajos de las áreas metropolitanas costeras. Las autoridades recomiendan evitar cruzar calles inundadas, ya que la profundidad real del agua resulta difícil de estimar desde el vehículo.

Hacia el miércoles 9 y el jueves 10, el WPC traslada el riesgo marginal de lluvias excesivas a la Sierra Nevada y el sudeste de California, el Suroeste, el valle medio del Mississippi hacia el valle de Ohio y el norte de Nueva York hacia Vermont. El avance rápido del frente limita el potencial de escurrimiento generalizado en esas regiones.