La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este lunes, 7 de septiembre de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.
En este lunes, 7 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4225 - Gallina
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 7 de septiembre
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|3753
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|6168
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¿Qué significa soñar con gallina?
Soñar con una gallina simboliza hogar, cuidado y fertilidad; anuncia pequeños logros y protección familiar.
También puede señalar timidez o miedo a actuar, e incluso chismes; invita a poner límites y proteger tus recursos.
Sugerencias para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una manera de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.