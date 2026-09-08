La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este lunes, 7 de septiembre de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este lunes, 7 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4225 - Gallina

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 7 de septiembre

1° 4225 11° 8638 2° 1268 12° 1660 3° 6155 13° 8332 4° 1987 14° 3753 5° 4657 15° 7464 6° 6604 16° 3832 7° 9146 17° 1667 8° 3617 18° 6168 9° 6303 19° 0269 10° 9313 20° 3733

¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con una gallina simboliza hogar, cuidado y fertilidad; anuncia pequeños logros y protección familiar.

También puede señalar timidez o miedo a actuar, e incluso chismes; invita a poner límites y proteger tus recursos.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.