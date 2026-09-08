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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este lunes, 7 de septiembre de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este lunes, 7 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4225 - Gallina

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 7 de septiembre

 1°4225 11°8638
 1268  12°1660
 3°6155 13°8332 
 1987  14°3753 
 4657  15°7464 
 6°6604  16°3832
 9146  17°1667 
 3617  18°6168 
 6303  19°0269 
 10°9313 20°3733 

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También puede señalar timidez o miedo a actuar, e incluso chismes; invita a poner límites y proteger tus recursos.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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