El gobierno de Javier Milei formalizó este lunes una denuncia penal contra un grupo de empresas vinculadas a la exploración petrolera en las Islas Malvinas, en momentos en que la ofensiva diplomática y jurídica por la soberanía del archipiélago escaló a un nuevo nivel.

Según informó la Oficina del Presidente, el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, presentará la denuncia contra Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

La acusación sostiene que las firmas cuentan con licencias otorgadas por “el ilegítimo gobierno del Reino Unido” para explorar y explotar hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, en violación de la Ley 26.659, la norma que regula las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.

La denuncia también apunta contra los accionistas de esas compañías y contra directores, gerentes, síndicos y representantes que hayan intervenido en los hechos investigados.

Tras la cadena nacional

La denuncia llega días después de que Milei, en una cadena nacional, anunciara sanciones para las empresas que exploten recursos naturales en las islas sin autorización argentina, adelantara el envío al Congreso de un proyecto para endurecer las penalidades contra quienes participen de esas operaciones, y confirmara la construcción de una nueva base naval en Tierra del Fuego como parte del refuerzo de la presencia argentina en el Atlántico Sur. La presentación judicial de este lunes formaliza en la Justicia esas líneas anunciadas entonces.

El trasfondo: Sea Lion y el vínculo con Israel

La medida se conoce el mismo día que el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, le pidiera públicamente a Netanyahu que reconozca la soberanía argentina sobre las islas y sancione al Reino Unido. Navitas Petroleum, justamente, es una de las empresas israelíes que participan del proyecto Sea Lion junto con la británica Rockhopper Exploration.

El comunicado presidencial enmarca la denuncia como parte de “una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía” argentina sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y anticipa que el Estado “continuará investigando y promoviendo las acciones que sean necesarias” para no dejar impune ningún acto que vulnere los derechos soberanos.

Fondos para la Base Naval Integrada en el Presupuesto 2027

En paralelo, Milei firmó una instrucción presidencial dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, para que se priorice en el Proyecto de Presupuesto Nacional 2027 —que debe remitirse al Congreso el próximo 15 de septiembre— el desarrollo de la Base Naval Integrada y de otros proyectos estratégicos vinculados a la seguridad nacional y a la defensa de los intereses soberanos.

La medida da continuidad al anuncio de la construcción de esa base en Tierra del Fuego, que Milei había presentado como parte del paquete de medidas para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur, y confirma que el Gobierno buscará garantizarle financiamiento explícito en la ley de leyes del año próximo.