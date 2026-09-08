Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes, 7 de septiembre de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la nocturna dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 8547 - Muerto

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 7 de septiembre

1° 8547 11° 1531 2° 5730 12° 9606 3° 1484 13° 1192 4° 9397 14° 7161 5° 8825 15° 4643 6° 4296 16° 3326 7° 5307 17° 6323 8° 8252 18° 2615 9° 4725 19° 2149 10° 0567 20° 7568

¿Qué significa soñar con Muerto?

Soñar con El Muerto suele representar cierres y transformación interior; invita a soltar culpas, hábitos o vínculos que ya no sirven.

Si causa angustia, refleja miedos o duelos pendientes; si aparece sereno, sugiere protección, reconciliación o paz con el pasado.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.